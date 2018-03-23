Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de sağanak ve rüzgar uyarısı

Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de bugün kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 13.00 ile 20.00 saatleri arasında Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sason’da bir grup terörist tespit edildi

Sason’da bir grup terörist tespit edildi

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

ABD arşivinden çıkan Osmanlı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA