Kronik yorgunluğun 7 sebebi

Ne kadar dinlensem de kendimi yorgun hissediyorum” sözü pek çok kişinin ortak problemi. Uzmanlara göre çağın hastalığı olarak da nitelendirilen ‘kronik yorgunluk’tan şikayet eden milyonlarca kişi var. Bilim insanları kronik yorgunluğa neden olan 7 ana nedeni belirledi ve bu durumdan kurtulmak için basit önerilerde bulundu.

- Bol su için: Normalde vücutta bulunması gereken su miktarındaki yüzde 2’den fazla su kaybı belirgin bir yorgunluğa sebep oluyor. Bu nedenle günde en az 2 litre su içmek önemli.

- Demir içeren besinler: Yeterince demir almamak vücutta taşına oksijen miktarını azaltıyor ve bu da yorgunluğa neden oluyor. Bu nedenle kırmızı ve beyaz etin yanı sıra ıspanak, tatlı patates, bezelye, brokoli, fasulye, pancar yaprağı, karalahana gibi besinleri düzenli tüketmek gerekiyor.

- Mükemmeliyetçi olmak: New York University School of Medicine çalışanı Prof. Irene S. Levine, mükemmeliyetçi insanların normal işler için gereğinden fazla efor harcadığının altını çiziyor.

- Kahvaltıyı atlamayın: Kahvaltı yapmamak vücudunuzun akşam yemeğinden itibaren beslenmemesi anlamına geliyor. Bu durumda öğle saatine kadar vücudun enerjisiz kalmasına neden oluyor.

- Abur cubur: Şekerli ürünler tüketmek kan şekeriniz ani artışı ve ani düşüşüne neden oluyor. Bu da uzun vadede sizi güçsüz bırakıyor.

- Dağınık ortam: Psikologlar düzenli olmayan bir ortam da çalışan kişilerin düzenli bir ofiste çalışanlara oranla daha yorgun hissettiklerinin altını çiziyor.

- İşkolik olmak: Çalışma saatleri dışında iş ile ilgili düşünmek de yorgunluğun ana nedenlerinden birisi. İş dışında aileye, arkadaşlara ve sosyal aktivitelere zaman ayırmak kişiyi dinlendiriyor.