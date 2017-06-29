Kulağından arı soktu, kalp krizi geçirip öldü!

Ramazan Bayramı’nı geçirmek için Balıkesir'e giden Recep Keskin (65), sabah namazını camide kıldıktan sonra evine gitti. Recep Keskin, torunlarıyla oynarken arıların saldırısına uğradı.

YOLDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Alerjisi olduğu için kulağından arı sokması sonrası heyecanlanan Recep Keskin, oğluna hemen kendisini hastaneye götürmesini söyledi. Yola çıkan Recep Keskin, otomobilde kalp krizi geçirdi.Oğlu tarafından yapılan müdahaleye rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

İKİ DEFA ANJİYO OLMUŞ

Doktorlar, Keskin’in arı sokmasına bağlı kalp krizinden hayatını kaybettiğini açıkladı.Recep Keskin'in daha önce iki defa anjiyo olduğu öğrenildi.

ARI SOKMASI ALERJİSİ NEDİR?

Özellikle yaz aylarında sık sık arı sokmaları ile karşılaşılabiliyor. Arı sokması sonrasında yaşanan arı alerjisi belirtileri ise alerjinin erken teşhis edilmesi açısından oldukça önem taşıyor. Arı sokmalarında küçük kaşıntılar olabilir. Bunlar genellikle 24 saat içinde kaybolurlar. Bazen de 2 gün içinde ortaya çıkan kızarıklık ve kabartılar olabilir. Bunlar 2 ile 7 gün arasında kaybolur. Arı alerjileri belirtileri ise kendisini ürtiker (kurdeşen), anjiödem (kurdeşenin tehlikeli olanı) ve anaflaksi (aniden fenalaşma) gibi şeklinde gösterebilir. Hatta bu reaksiyonlar ölüme bile yol açabilirler.

Arı alerjisi belirtileri hemen olabildiği gibi 1-2 saat sonra da kendini gösterebilir. Boğazda ödem, ses kısıklığı, nefes darlığı, şokla birlikte dolaşım bozuklukları ortaya çıkabilir. Arı alerjisine bağlı ölüm olayları genellikle 50 yaşın üstündeki erkeklerde daha fazladır.