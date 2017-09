Kurban etlerinin, ‘ölüm katılığı’ adı verilen; kestikten sonra oluşan sertlik hali geçmeden tüketilmemesi ve depolanmaması gerektiğini belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Esra Kula, “Eti hemen keser kesmez depolamak sağlıksız olacağı gibi, et çözüldüğünde de sert bir et elde etmenize neden olur. O nedenle eti kestikten sonra 24 saat bekletmek ve ardından depolamak gerekir. Pişirmede de daha yumuşak bir et elde etmek istiyorsanız, 12 saatin geçmesini beklemekte fayda var” dedi.

Diyabet, kalp ve tansiyon hastaları daha dikkatli olmalı

Kurban eti tüketiminde ayrıca yanında tüketilen gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Kula, kurbanda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: “Özellikle diyabet, kalp, tansiyon hastaları bayramdan önce kontrollerini yaptırıp neyi, ne kadar tüketebileceklerini öğrenmeli. Sağlıklı ve herhangi bir hastalığı olmayan bireyler ise sağlıklarının bozulmaması, mide-bağırsak problemleri yaşamamak için aşırı miktarlarda ve sık sık et tüketmemeye dikkat etmeli.”

Etle birlikte yağlı, karbonhidratlı, şekerli gıdalardan uzak durulmalı

“Daha tehlikelisi de etle tüketilen aşırı yağlı, karbonhidratlı ve şekerli besinler. Et kadar bunlara da limit koymak hastalık riski yaşamadığımız bir bayram için önemli. Özellikle çocuklarda çok fazla şeker ya da tatlı, alerjik reaksiyonlara mide bulantısı, ishal gibi gastrointestinal sistemde bozukluklara neden olabilmektedir. O nedenle hem çocuklara hem de yaşlılara bu tür gıdaların tüketiminde limit koymak önemli.”

Et ve sebze birlikteliği önemli

Etleri sebze ile pişirmenin ya da sebze ile birlikte tüketmenin de önemli olduğuna dikkat çeken Kula, “Bu şekilde pişirme ya da tüketme etin içerisindeki demir mineralinin çok daha kolay emilmesini sağlayacaktır. Yine içecek olarak gazlı, şekerli içecekler değil de yoğurt, ayran gibi içecekler tüketildiğinde daha kaliteli protein alınmış olur” ifadelerini kullandı.