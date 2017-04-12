Lazer ile 10 dakikada hemoroid ameliyatı

Hemoroid hastalarının ağrısız, sızısız sağlığına kavuşmasını sağlayan lazer ile ameliyat yöntemine değinen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömet Lütfi Akgül, 5-10 dakikalık ameliyatlar sonrası hastaların aynı gün içerisinde taburcu edildiğini söyledi.

Ameliyat sonrası ağrıların olmadığını ve hastanın aynı gün içerisinde normal sosyal hayatına ve işe geri dönüş sağlayabildiğini belirten Dr. Akgül, hemoroidin yerleşim yerine göre iç ve dış olmak üzere ikiye ayrıldığını aktardı.

Hastalığın erken döneminde sadece makatta az miktarda kanama, kaşıntı gibi yakınmalar olduğunu belirten uzman, diğer belirtiler hakkında şunları söyledi:

HEMOROİD BU BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR

“Daha sonraki dönemlerde kanamaya, dışkılama sırasında makatta oluşan şişlikler eşlik eder. Özellikle bu dönemlerde hemoroid bakterilerinin yani memelerinin dışarı çıkmış olması nedeniyle makat devamlı ıslak hale gelir ve bu durum şiddetli ağrı dışında kaşıntıyı da neden olur. Bir de hemoroidin akut dönem özellikleri var yani aciliyet teşkil eden dönemleri vardır. Bu dönemlerde hemeroid aniden dışarı doğru çıkar, orada bulunan kan pıhtılaşır ve bu çok ciddi ağrı yapar. Hasta acilen doktora gitmek zorunda kalır. Yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi hastaların hemoroid noktasındaki bilgisizlikleridir aslında. Çünkü hastalar utandıkları için bu noktada kendilerince birçok tedavi yöntemi denemekte ve genellikle ileri evre durumuna geldikten sonra hastaneye başvurmaktadır."

“5 AYDIR DİYARBAKIR’DA DA UYGULUYORUZ”

Dünyada şu anda son teknoloji olarak hemoroidde lazer tedavisi kullanıldığını kaydeden Dr. Akgül, şunları kaydetti: "Bu tedavi yaklaşık 8-10 yıldır dünya genelinde kullanılıyor ancak ülkemizde son 4-5 yıldır uygulanmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır'da ise lazer tedavisi yeni bir yöntemdir. Yaklaşık 4-5 aydır uygulamaktayız.

"FARKLI HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE DE UYGULANIYOR"

Lazerin başka hastalıkların tedavisinde de uygulandığını belirten cerrah, "Biz bu yöntemi hemoroid tedavisiyle birlikte kıl dönmesi dediğimiz pilonidal sinüsde, çatlak dediğimiz anal fissürde aynı şekilde köprü ve delik dediğimiz anal fistür ameliyatlarında uygulamaktayız. Bu hastalıkların çoğu makat için kesinlikle utanıp sıkılmadan bir genel cerraha başvurmalarını öneririz. Bölgemizde yaptığımız lazerle tedavi yeni bir yöntem, 4-5 aylık bir süre içerinde bunları uyguladık ve geri dönüşlerin çok başarılı olduğunu gördük. Bölge için bir ilk sayılır" ifadelerini kullandı.