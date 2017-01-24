Limonu 4'e kesip içine tuzu doldurunca...

Gündelik hayatımızda sürekli etrafımızda olan limon ve tuzun etkileşiminin mucizevi etkiler yaratacağı hiç aklınıza gelir miydi? İçinde bulunduğumuz mevsimde gayet bol ve ucuza bulunan limon, tuzla birleşince hayatınıza ferah esintiler getirecek.

İşte limon ve tuzun o hünerleri...

Arası kesilerek açılmış bir limon ve içine doldurulmuş tuz sizi birçok derdinizden kurtaracak. Bir limonun içini keserek açın ve içine doğal tuz doldurun. Kapağı açık bir cam kavanoz ya da aynı şekilde kullanabileceğiniz bir kaba yerleştirin. Tuz ile limonun etkileşimi odanızda doğal bir oda spreyi etkisi yaratacak.

Gün boyunca enerjinizi yüksek seviyede tutar. Odanızın havasını tazeleyerek, ferahlatır. Bronşit ve astıma faydalı etkileri vardır. Yorgunluğa iyi gelir. Mutfak gibi alanlarda kötü kokular oluşmasını engeller.