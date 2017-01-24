Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Limonu 4'e kesip içine tuzu doldurunca...

Limonu 4'e kesip, içine tuzu doldurunca ortaya çıkan 5 mucize...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gündelik hayatımızda sürekli etrafımızda olan limon ve tuzun etkileşiminin mucizevi etkiler yaratacağı hiç aklınıza gelir miydi? İçinde bulunduğumuz mevsimde gayet bol ve ucuza bulunan limon, tuzla birleşince hayatınıza ferah esintiler getirecek.

İşte limon ve tuzun o hünerleri...

Arası kesilerek açılmış bir limon ve içine doldurulmuş tuz sizi birçok derdinizden kurtaracak. Bir limonun içini keserek açın ve içine doğal tuz doldurun. Kapağı açık bir cam kavanoz ya da aynı şekilde kullanabileceğiniz bir kaba yerleştirin. Tuz ile limonun etkileşimi odanızda doğal bir oda spreyi etkisi yaratacak.

Gün boyunca enerjinizi yüksek seviyede tutar. Odanızın havasını tazeleyerek, ferahlatır. Bronşit ve astıma faydalı etkileri vardır. Yorgunluğa iyi gelir. Mutfak gibi alanlarda kötü kokular oluşmasını engeller.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nişanlı çift birlikte ölüme gitti

Nişanlı çift birlikte ölüme gitti

Mehmetçik Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi verdi

Mehmetçik Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi verdi

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

El Bab'daki Mehmetçik'e mektup var!

El Bab'daki Mehmetçik'e mektup var!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA