Meme kanserine karşı faydalı besinler

ALKOL VE SİGARAYA HAYIR!

Egzersiz, gıda seçimimizi, metabolizmamızı ve genel iyilik hissimizi etkilediğinden dolayı önemlidir. Meme kanseri riskini artırabildiğinden dolayı alkol tüketimi düşük düzeyde olmalı ve tüm tütün ürünlerinden sakınılmalıdır. Meme kanserinin kadınların yaşam boyu maruz kaldıkları östrojen miktarına bağlı olarak geliştiği biliniyor. Geç adet görmeye başlayan, çok sayıda çocuk sahibi olan ve erken menopoza giren bir kadın, dolaşımında sürekli östrojen olan bir kadına nazaran daha az meme kanseri riski altındadır. Soya bitkisinde bulunan ve bitkisel bir östrojen olan genistein ve daidzeinin gibi kimyasalların meme kanseri karşıtı etki gösterdikleri görülmüştür."

MEME KANSERİNE ONLARI TÜKETİN

Meme kanserini önlemede faydalı besinlere de dikkat çeken uzman, bu besinleri ve etkilerini şöyle sıraladı:

Soya proteini: Soya proteini faydalı olabilir ancak gerekli miktar halen tartışmalıdır. Birçok bakliyat koruyucu bitkisel kimyasallar da içerebilir ve beslenmenizin çeşitli fasulye türlerini içermesi akıllıcadır. Siyah fasulye, nohut, barbunya, börülce sağlıklı, liften zengin, folik asitten zengin bitki protein kaynaklarına örnektir. Bu tip beslenme yoğun karın gazı yapabildiğinden gaz gidericiler faydalı olabilir.

Koenzim Q10: Koenzim Q10, hücre içindeki enerjinin salınımında önemli bir rol oynamaktadır. Bu durum cerrahi, kemoterapi veya tek başına kanseri tanısı gibi aşırı stresin bir sonucu olarak azalabilir. Tedavi uygulanan kanser hastalarında günlük Koenzim Q10 takviyesi faydalı olabilir ve bu dozlar güvenlidir.

Selenyum: Selenyum, karaciğer ve vücuttaki diğer hücrelerde toksik maddelerinin uzaklaştırıldığı enzimatik faaliyetlerin ayarlanmasında önemli olan bir eser elementtir. Günlük takviye bazı kemoterapi ajanlarına bağlı olabilecek potansiyel eksiklikleri önleyebilir. Çoğu çoklu vitamin ve mineral ürünleri meme kanseri hastaları için kemoterapinin uygulandığı dönem hariç yeterli selenyum içermektedir ve kemoterapi sırasında ilave mikrogram selenyum içeren bir antioksidan formülle doz artırımı akılcı olabilir.

Sülfür amino asitler: Sülfür amino asitler, karaciğerden kemoterapi ajanının uzaklaştırılması için önemlidir. Deve dikeni, bu açıdan değerli bir baharattır.

D vitamini: Güneşin özellikle yakıcı olmadığı sabah erken ve öğleden sonra geç saatlerde her gün en az 20 dakika dışarıda olmak önemlidir. Yüz gibi hassas bölgeler daima korunmalı ancak kolların ve bacakların yeterli güneş alması sağlanmalıdır. Kemik erimesini önleyen önemli vitamin takviye olarak da alınmalıdır.

Balık yağı: Balık yağı iyi bir besin kaynağı olup haftada en az üç kez yağlı balık (somon, alabalık, ton, pisi, ringa, vs) yenmesi önerilmektedir. Balık, omega 3 yağ asitleri açısından mükemmel bir kaynaktır ve anti-enflamatuvar, bağışıklık sistemini destekleyici etkilerinden dolayı da meme kanseri hastalarında faydalıdır. Balık sevmeyenler keten tohumu yağı, hodan yağı veya çuhaçiçeği yağı takviyesi alabilir. Bunlar ayrıca kandaki kadın cinsiyet hormon düzeylerinin düzenlenmesine yardımcı olabilen gama linoleik asit adı verilen uzun zincirli yağ asitleri içeriyor.