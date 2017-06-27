Metabolizmanızı hızlandıran 5 kilo verdirici besin

Rezene Çayı

Rezene çayı bir çok yararı ile günlük tüketildiğinde kısa sürede etkisini gösterir. Örneğin geceden yatmadan içildiğinde sabah oluşan mide kazıntısı hissini azaltır. Sindirimi kolaylaştırdığı için gün içinde oluşan şişkinliğin oluşmasını engeller. Metabolizmayı hızlandırır ve daha çok yağ yakmanızı sağlar.

Avokado

Tam bir enerji kaynağı olan avokado, yağ yakımını hızlandırıcı etkisiyle vücudunuzu şekle sokmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca sizi tok tutarak az yemenizi sağlayacak ve gün içinde gereksiz yeme hissinizi azaltacaktır.

Elma

Sağlıklı bir diyet yapmak istiyorsanız elmayı hep yakınınızda tutun. Doyurucu özelliğinin yanında kan şekerini de düzenlediği için açlık hissini dengeler. Ayrıca sabah yendiğinde uyarıcı etkisi sayesinde güne daha konsantre başlayabilirsiniz.

Tarçın

Üzerine serptiğiniz yiyeceklere ayrı bir tat katan tarçın, yoğun tokluk hissi yaratır. Sindiriminize de yardımcı olarak gün içinde rahatlamanızı sağlar. Elma gibi kan şekeri seviyenizi dengeler ve metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakmanıza yardımcı olur.

Sirke

Özellikle karbonhidratı bol yiyecekler tüketiyorsanız, biraz sirke ile tatlandırabilirsiniz. Bu aynı zamanda sizi daha fazla tok tutacak ve sindiriminizi kolaylaştıracaktır. Kan şekerinizdeki dengeyi kurup ani açlık hissini ortadan kaldıracaktır.