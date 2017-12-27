Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Migren ağrısını engelleyen kol bandı üretildi

Migren tedavisinde umut veren gelişme! Migren ataklarını elektrik titreşimleri göndererek engelleyen kol bandı üretildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bilim insanları, migren tedavisinde umut verici bir çalışmaya imza attı. Migren ataklarını elektrik titreşimleri göndererek engelleyen kol bandı üretildi. Elektrik titreşimlerinin beyne giden acı sinyallerini engelleyebileceğini kaydeden araştırma ekibi, yaklaşık 300 hasta üzerinde denenen kol bandının migren atağının ilk dakikalarında devreye girerek semptomları azalttığını ifade etti. Neurology dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarı David Yarnitsky, hastanın akıllı telefonu yardımıyla elektrik titreşimlerinin boyutunu belirleyebileceğini ifade etti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman Mehmetçik zor hava şartlarında bile teröristlere geçit vermiyor

Kahraman Mehmetçik zor hava şartlarında bile teröristlere geçit vermiyor

Zeytin çekirdeklerindeki büyük sır

Zeytin çekirdeklerindeki büyük sır

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Nehirden çıkan devasa balıklar şoke etti!

Nehirden çıkan devasa balıklar şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA