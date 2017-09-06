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1.5 yaşındaki Enes bayram şekerinden öldü

Erzincan'da 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, yediği bayram şekerinin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.

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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, bayram şekerinin nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirdi.
 
Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İlçede yaşayan Muhlis Çalışkan’ın 3 çocuğundan en küçüğü olan 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, bayramda topladığı şekeri yemek istedi. Bu sırada şeker küçük çocuğun nefes borusuna kaçtı.
 
Çocuğun nefes alamadığını gören yakınları müdahale ederken, durumun devam etmesi üzerine çocuk, Otlukbeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Enes Çalışkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çalışkan yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.

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