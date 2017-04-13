Miraç bebeğin umudu, 175 bin dolarlık ilaç

Ahmet (33) ve Zehra Ersöz (25) çiftinin 13 aylık bebeği 2,5 aylık olduğunda Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yakalandı. Organları gelişmeyen ve makineye bağlı şekilde yaşam mücadelesi veren Miraç bebeğin ailesi, dozu 175 bin dolar olan ilaçla ilgili biran öne onay verilmesini talep ediyor.

Çocuğunun hastalığın en tehlikeli evresi olan tip bir döneminde olduğunu belirten Anne Ersöz, Türkiye’de toplam bin 300 SMA hastası çocuk var. Çocuğuna 4 aylıkken SMA hastalığı teşhisi konuldu. 6'ıncı ayından itibaren makineye bağlı yaşıyor. Solunum yetersizliği var, oturamıyor, yutkunamıyor ve hareket edemiyor. Hastalığın ilacı yoktu daha önce sonra yurt dışında üretildiği öğrendik. İlaç ABD’de onay aldı ve ruhsatlandırıldı. Çocuğumuz için dozu 175 bin dolar ilacı istiyoruz” dedi.

İlacı yazıldı, onay bekliyor

Çocuğunun kritik yaşa yaklaştığını belirten anne Ersöz, "Bu hastalıktan çok çocuk kaybediliyor. 5 Nisan’da kaybedilen Nisa Su var, lütfen sesimizi duysunlar. İlacımızı istiyoruz, çocuklarımız belki koşamaz, birçok şeyi yapamaz ama uyuştuğunda kendisini sağa sola çevirebilsin. Miraçlarımız, SMA’lı çocuklarımız ölmesin ve herkes bu hastalığın farkında olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'nın sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştu. Kendisinin olduğu durumda birçok aile bulunduğunu aktaran Ersöz, SMA hastalığının çaresiz olmadığını kaydetti.

Doktorun çocuğuna 2 yıl ömür biçtiğini ifade eden Ersöz, “Çocuğumun enfeksiyon riski fazla olduğu için fazla temas yapamıyoruz. Odaya hiç kimseyi alamıyoruz, enfeksiyon riskine karşı eldiven kullanıyoruz. Doktorun bize söylediği 2 yıla kadar yaşama şansı var. Benim çocuğumda şuanda kritik yaşa yaklaşmış durumda. Şuanda 13 aylık bir şey yapamıyoruz, yardım bekliyoruz”diyerek sözlerini tamamladı.