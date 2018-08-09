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Monotonluk Alzheimer’ı çağırıyor

Erken emeklilik ve eve kapanma halinin Alzheimer hastalığına yakalanma açısından bir risk olduğunu dile getiren Prof. Dr. Türker Şahiner, “Hayatınızı monotonluktan kurtarın” uyarısında bulundu.

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Araştırmalara göre, 85 yaş ve üzeri her 2 kişiden birisi Alzheimer hastalığına yakalanıyor. Alzheimer’ın ‘çağımızın hastalığı’ olduğunu vurgulayan Prof. Şahiner “Sabahtan akşama kadar monoton bir hayat sürdürmek Alzheimer için olağanüstü riskli. Bu hastalıktan söz edildiğinde ilk akla gelen unutkanlık. Ancak aslında Alzheimer kişinin yetilerini kaybetmesidir. Yani kişinin görsel ve duyusal yeteneklerini, koku alma duyusunu kaybetmesi gibi. Beynimizin işlem kapasitesi düştüğü için, 5 duyudan gelen verileri anlamıyoruz. Bulmaca çözmek, beyni aktif tutmak, hobiler edinmek çok yararlı. Belki  önleyemeyiz ama 10 ya da 20 yıl öteleyebiliriz” diye konuştu. 

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