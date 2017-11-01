Morluk deyip geçmeyin

Löseminin teşhisindeki en önemli sorunun erken fark edilememesi olduğunu belirten Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat çocukların vücutlarında beliren morluklara ailelerin dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Halk arasında kan kanseri olarak bilinen ve çoğunlukla 2-5 yaşları arasında görülen lösemiye genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkenler de neden olduğunu dile getiren Prof. Canpolat, anne babaların hastalığın en önemli belirtilerinden olan morlukları, çocuklarının yaramazlıklarına bağlayıp göz ardı ettiğine dikkat çekti. Canpolat, çocukların özellikle diz üzerlerinde ve vücutlarının yumuşak bölgelerinde çıkan morlukları şüpheyle karşılamak ve zaman kaybetmeden bir hematoloji hekimine gösterilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Canpolat genellikle bir hastalığa bağlı oluşan morlukların sayılarının daha fazla ve yaygın olarak görülebildiğini dile getirerek darbe olmaksızın kendiliğinden gelişen morluklar veya küçük bir çarpmaya rağmen dikkat çekici şekilde beliren, darbenin şiddeti ile büyüklüğü ve rengi orantılı olmayan morluklar fark edildiğinde zaman kaybetmeden doktora gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Canpolat morlukların birçok kan hastalığının habercisi olabileceğini söyledi.

KANAMAYA DİKKAT

Löseminin morluklarla beraber belirtileri arasında burun, diş eti, idrar ve dışkıda kanama olduğunu dile getiren Prof. Canpolat, ailelerin çocuklarda nedeni belli olmayan ve uzun süren ateş, karaciğer, dalak ve lenf bezlerinin büyümesi, geçmeyen küçük noktasal kanamalar, kol ve bacak ağrıları, halsizlik ve solukluk gibi şikayetlerin de yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.