Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

MS hastalığında 'ezber bozan' tedavi

MS hastalığında kök hücre naklinin, birçok hasta için 'ezber bozan' bir tedavi yöntemi olabileceği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MS (Multipl Skleroz) hastalığında kök hücre naklinin, birçok hasta için "ezber bozan" bir tedavi yöntemi olabileceği bildirildi.
 
BBC'nin haberine göre, ABD, İngiltere, İsveç ve Brezilya'da 100'ün üstünde MS hastasıyla yapılan araştırma, kök hücre naklinin, semptomlarda iyileşme sağladığını ve hastalığı durdurduğunu gösterdi.
 
Araştırma çerçevesinde hastanın bağışıklık sisteminin kanser ilaçları kullanılarak temizlendiği, ardından sistemin kök hücre nakliyle yeniden çalıştırıldığı belirtildi.
 
Kök hücre nakli yapılan hastaların hepsinde MS'in alevlenip yatışan türünün bulunduğu, araştırmanın sonuçlarının Lizbon'da Avrupa Kemik ve İlik Nakli Topluluğunun yıllık toplantısında duyurulduğu kaydedildi.
 
Araştırmada kan yapıcı kök hücre nakli yapılan hastalar ilaç tedavisi olanlarla karşılaştırıldı. Bir yıl sonra kök hücre nakli yapılan hastaların sadece birinin kötüye gittiği, ilaç kullanan grupta kötüleşen hasta sayısının 39 olduğu belirtildi.
 
Dünyada yaklaşık 3 milyon MS hastası var
İzleyen 3 yıl süresince 52 hastadan üçünde nakiller başarısızlığa uğrarken, 50 hastadan ilaç tedavisine yanıt vermeyenlerin sayısının 30 olduğu bildirildi.
 
Hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan ve ataklar halinde görülen MS, erkeklere oranla kadınlarda 2 kat fazla görülüyor. Hastalık, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda plak oluşmasına yol açıyor. Dünyada yaklaşık 3 milyon MS hastası bulunuyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY Gelibolu semalarında Çanakkale Şehitleri için uçtu

THY Gelibolu semalarında Çanakkale Şehitleri için uçtu

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Afrin zaferinden tarihi kareler

Afrin zaferinden tarihi kareler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA