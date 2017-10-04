Muhammed bebek 110 günlük yaşam savaşını kaybetti
Bilecik'te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile kadının karnından sezaryenle alınan bebek 110 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Bilecik'te uzaklaştırma kararı bulunan 35 yaşındaki Hüseyin Kartal, 15 Haziran Perşembe gecesi eşi Melike Kartal'ı bıçaklayarak öldürmüş, 8 aylık hamile Melike Kartal'ın bebeği sezaryenle alınarak Afyonkarahsiar Devlet Hastanesinden sonra ambulans helikopterle Isparta'da özel bir hastaneye sevk edilmişti.
DEDESİ TARAFINDAN KİMLİK ÇIKARTILMIŞTI
Burada Yeni Doğan Bakım Servisi'nde solunum cihazına bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan ve dedesi tarafından Muhammed Mustafa ismiyle nüfus cüzdanı çıkartılan bebek 110 günlük yaşam savaşını yitirdi. Bebeğin cenazesinin Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki otopsinin ardından halası tarafından teslim alındığı öğrenildi.
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