Navigsyonlu beyin ameliyatı

İzmir’de bir markette çalışan, 1 çocuk babası Bekir Burhan, 13 yaşındayken lenf kanserine yakalandı, bu hastalığı 2 yıl süren tedaviyle yendi. Burhan’ın hastalık çilesi, bu kez 2010›da bayılma şikayetiyle gittiği hastanede kötü huylu beyin tümörü tanısıyla yeniden başladı. Burhan, acil ameliyat öneren doktorların «Ameliyat olmazsan ölürsün, ameliyat olduğunda ise felç kalma, konuşamama riskin var» demesi üzerine 6 ay çare bulmak için dolaştı. Sonunda uyanık cerrahi yöntemi uygulayan beyin cerrahı Prof. Dr. Sertaç İşlekel tarafından ameliyat edildi.

İKİNCİ KEZ KURTULDU

Ameliyattan sonra uygulanan tedavilerle sağlığına kavuşan Bekir Burhan, bu yıl gittiği muayenede beyninde tümörün nüks ettiğini öğrendi. Tekrar Prof. İşlekel’e başvuran Burhan, neşter altına yattı. İşlekel, Burhan’ı yine konuşa konuşa, bu kez navigasyon yöntemini de kullanarak ameliyat etti. Ameliyat sırasında doktorunun komutlarını yerine getiren Burhan, tümörden bir kez daha kurtulurken, “Tümör nüks edince hiç düşünmeden yine Sertaç hocama başvurdum, ek olarak bir de yeni yöntem uyguladı. Beni felçle, dilsiz bırakmayla tehdit eden tümörden bir kez daha kurtuldum, çok iyiyim. Doktorlarıma sonsuz teşekkürler” dedi. Beyin tümörü ameliyatlarının artık navigasyon yani görüntülü kılavuz eşliğinde gerçekleşmesi beyin cerrahisine çağ atlatırken, İzmir Kent Hastanesi’nde Prof. Dr. Sertaç İşlekel bir adım daha ileri gitti, bu yöntemi uyanık cerrahi ile birlikte uygulamaya başladı. İki yöntemin birlikte uygulandığı hastalardan biri Bekir Burhan olurken, Prof. Dr. İşlekel ‘Çift sağlamalı’ olarak tanımladığı yöntem hakkında şu bilgileri verdi: “Ameliyatlarda kullandığımız navigasyon cihazı da cerrahın üçüncü gözü diyebileceğimiz böyle bir cihaz. Bize yol gösteriyor, ameliyatı kolaylaştırıp riskleri minimuma getiriyor.

Bu cihaz bize hastanın ameliyat öncesi çekilen görüntülerini ameliyat esnasında kullanmamızı sağlıyor. Navigasyon eşliğinde hastayı uyutmadan, onunla ameliyat sırasında konuşmamız ise hastanın fizyolojik merkezlerinin olası bir zarar görme noktasında bize geri adım attırmasını sağlıyor. Bekir Burhan’a da uyanık cerrahi ile navigasyonu kullandık, çok daha radikal tümör çıkarmayı sağlayan bir teknik oldu. Bu görüntüleme yöntemleri komplikasyon riskini de azaltıyor.”