Obezite ameliyatına önyargı var

İstanbul’da dün düzenlenen 4. Obezite Destek Toplantısı’nda konuşan obezite ve metabolizma cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Murat Üstün obezitenin sağlık sorunlarını da beraberinde getiren salgın bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

ÖNLEMLER FAYDASIZ

Dr. Üstün, obezitenin sadece fazla yemek yemekten kaynaklanan bir hastalık olmadığının altını çizerek, genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin etkili olduğunu anlattı.

Dünyada bütün önlemlere rağmen obezitenin tırmandığını dile getiren Dr. Murat Üstün, “Türkiye’de şu anda her 3 kişiden birisi fazla kilolu ya da obez grubunda. Obezite cerrahisi gerektirecek ağırlıkta olan hasta sayısının da 1,5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Obezite cerrahisine ilişkin yıllık en son ulaşılan rakam 6 bin civarında. ABD’de ise yıllık obezite cerrahisi sayısı 190 binlerde. Türkiye’de obezite cerrahisinin riskli ve tehlikeli bir cerrahi türü olduğu şeklinde bir önyargı var. Oysa bu ameliyatların riskleri normal bir safra kesesi ameliyatı düzeyindedir.”