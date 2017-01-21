Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Obezite ameliyatına önyargı var

Türkiye’de her 3 kişiden birinin aşırı kilolu olduğuna dikkat çeken obezite cerrahi uzmanı Dr. Murat Üstün, ameliyat gerektirecek 1.5 milyon hasta var” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul’da  dün düzenlenen 4. Obezite Destek Toplantısı’nda konuşan obezite ve metabolizma cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Murat Üstün obezitenin sağlık sorunlarını da beraberinde getiren salgın bir hastalık olduğuna dikkat çekti.      

ÖNLEMLER FAYDASIZ

Dr. Üstün, obezitenin sadece fazla yemek yemekten kaynaklanan bir hastalık olmadığının altını çizerek, genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin etkili olduğunu anlattı.

Dünyada bütün önlemlere rağmen obezitenin tırmandığını dile getiren Dr. Murat Üstün, “Türkiye’de şu anda her 3 kişiden birisi fazla kilolu ya da obez grubunda. Obezite cerrahisi gerektirecek ağırlıkta olan hasta sayısının da 1,5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Obezite cerrahisine ilişkin yıllık en son ulaşılan rakam 6 bin civarında. ABD’de ise yıllık obezite cerrahisi sayısı 190 binlerde. Türkiye’de obezite cerrahisinin riskli ve tehlikeli bir cerrahi türü olduğu şeklinde bir önyargı var. Oysa bu ameliyatların riskleri normal bir safra kesesi ameliyatı düzeyindedir.”      

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt'taki teröristin kaçma anı kameraya yansıdı

Esenyurt'taki teröristin kaçma anı kameraya yansıdı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

Marmaris'te sualtında 'tarihin en büyük seramiği' bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA