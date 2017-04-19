Olumsuz düşüncelerinizden kurtulmanın 8 yolu

“Bunun yerine bir birey pozitifliği artıran bazı becerileri uygulayarak daha olumlu olmayı öğrenebilir” diyor Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak. Pozitif duyguları teşvik eden becerileri öğrenerek ve düzenli olarak uygulayarak, mutlu ve sağlıklı bir kişi olunabileceğini belirten Psikolog Mehmet Başkak, pozitif duyguları kendi kendine üretme becerilerini öğrenmeye zaman ayırmamızı tavsiye ediyor.

Psikolog Başkak, olumlu duyguları beslemek için aşağıdaki yöntemleri öneriyor:

OLUMSUZ DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ TESBİT EDİN

Bir klinik psikolog ve hipnoz uzmanı olarak, olumsuz, engel düşünceler yaşayan insanların içlerinde hissettikleri bu sıkıntıları muğlak, belli belirsiz, soyutmuş gibi algıladıklarını gözlemledim. Öncelikle yapılması gereken kafamızın içinde dönüp duran olumsuzlukları somutlaştırmak. Bunları bir kağıda yazın...

İLHAM GELMESİNİ BEKLEME, YAP

Bazıları, içten bir enerjinin gelmesini, pozitif duyguların gökten falan gelmesini bekler, bu oldukça teslimiyetçi miskin bir kabulleniş durumudur. Şair değilseniz oturup ilham gelmesini beklemeyin. Küçük hedefler için adım atmaya başlayın. Adım attıkça, yaptıkça enerjisi bilinçaltından gelecektir.

İYİLİK YAPMANIN GÜCÜNÜ ISKALAMA

Başkalarına yardım etmek kendine yardım etmektir aynı zamanda. Özellikle sana benzer sorunlar olumsuzluklar yaşayan insanlara herhangi bir şekilde destek olmaya gayret et, elinden ne geliyorsa onu yapman yeterli. İyilik yapmak ruhu besler. Bu, birinin ağır paketleri taşımasına yardım etmek veya yabancı birine yol tarif etmek kadar basit bir şey de olabilir.

ÇEVRENİZDEKİ DÜNYADAN ZEVK ALIN

Zaten yeterince sorun yaşıyorsan, yapacağın şey çevrende sana iyi hissettiren şeylere odaklanman. Keyif alacağın her şeye dikkat et. Bir hobi, bir etkinlik, iyi bir kahvenin verdiği keyif... Bu bir kuş, bir ağaç, güzel bir gündoğumu veya gün batımı, hatta birisinin giydiği bir elbiseyi güzel bulmak bile olabilir. Keyif aldığınız, zevk aldığınız şeylere odaklanın, deneyimleyin.

İLİŞKİLERİNİZİ GELİŞTİRİN VE GÜÇLENDİRİN

Ailemiz, dostlarımız, sohbetinden hoşlandığımız insanlarla bağlantıları güçlendirmek çok önemli... Size iyi hissettiren insanlarla bağlarınızı sürdürün ve güçlendirin. Arkadaşlar veya aile üyeleri ile güçlü sosyal bağlantılar kurmak, kendine olan inancınızı artırır. Bu konuda yapılan uzun vadeli çalışmalar, iyi ilişkilerin daha iyi sağlık ve daha uzun bir yaşam ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

YENİ BİR ŞEY ÖĞRENİN; YENİ BİR ETKİNLİK BULUN

Yeni ortamlar, hobiler, etkinlikler, kurslar... Kendi dünyanızdan çıkın ve zihninizi yeni alanlara açın. Satranç öğrenmek, bir folklor grubuna katılmak, resim kursuna gitmek, bir koronun parçası olmak... Sosyalleşme imkanı artarken, yeni bir şey öğrenmek bilinçaltınızdaki enerjiyi uyandırıp besleyecektir.

SORUNUNUZA KARŞI ESNEKLİĞİ ARTIRIN

Yaşanan sorunlara saplanıp kalmak, sanki ömrümüze işlemiş gibi bir tutum içerisine girmek depresyona ve umutsuzluğa sürükler. Kaybın, stresin, başarısızlığın veya travmanın sizi ezmesine izin vermek yerine bunları öğrenme deneyimleri olarak kullanın. Neleri öğrenmenize yaradı, bedeli büyük olsa da neleri fark etmenizi sağladı, artık o konuda tecrübeli ya da kendinizden emin misiniz, artık neler yapabilirsiniz? Bu bakış açılarına odaklanın ve daha iyi bir geleceğe adım atın. Hayat size bir limon verdiğinde, ekşi bir limondan başka neyim var ki diye düşünmek yerine; limonata yapın.

OTOHİPNOZLA FARKINDALIK EGZERSİZİLERİ YAPIN

Zihninizin imkanlarını keşfedin, sahip olduğunuz en güçlü silah beyninizdir ve onu lehinize nasıl kullanabileceğinizi, insan zihninin sonsuz değişim ve dönüşüm gücünü fark etmeye zaman ayırın. Yıllardır otohipnoz ve meditasyonun insanlara sağladığı olağanüstü öz imkanları gözlemliyorum. Geçmişteki sorunlar ya da gelecekteki zorluklar üzerine düşünmek zihinsel kaynakları güçsüzleştirir ve yaşadığınız andan zevk almanızı engeller. Kontrol edemediğiniz şeyleri bırakın ve şimdiye, olduğunuz ana odaklanın. Bunları kendi kendinize yapabilmeniz için otohipnoz eğitimleri, meditasyon dersleri alın.

