Omega 3 yağ asidi çocuklarda astım riskini azaltıyor
Gebelikte omega-3 takviyesinin çocuklarda astım riskini üçte bir azaltabileceği ortaya çıktı. Waterloo ve Kopenhag üniversitelerinden bilim adamlarının araştırması, gebeliğin son 3 ayında eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) içeren omega-3 yağ asitlerinden (uzun zincirli) 2,4 gram alan gebelerin çocuklarında astım riskinin yüzde 31 kadar azaldığını gösterdi.
Bilim adamlarından Prof. Hans Bisgaard araştırmayla, soğuk deniz balıklarında bulunan ve bağışıklık sistemini düzenlemede önemli rol oynayan bu asitler ile antienflamatuvar özellikler arasında bağlantı bulunduğunun kesinleştiğini vurguladı.
Gebelerin kanındaki EPA ve DHA seviyesini ölçmek için Waterloo Üniversitesi’nde geliştirilen hızlı analitik bir teknik kullanıldı.
Gebeliğin 24. Haftasında ve doğumdan 1 hafta sonra 695 kadının kan örneklerini inceleyen bilim adamları çocukların sağlık durumunu da 5 yıl boyunca gözlemledi.
Araştırma başladığında kanındaki EPA ve DHA seviyesi düşük olan kadınların omega-3 takviyesinden en fazla yararlananlar olduğu, bu kadınların çocuklarında astım riskinin yüzde 54’e kadar düştüğü belirlendi.
Sonuçları ‘’New England Journal of Medicine’’ dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki Ken Stark da, kanındaki yağ asitleri oranının düşük olduğu tespit edilen kadınlara omega-3 takviyesi verilmesinin çocuklarda astım riskini azaltabileceği ve önleyebileceğini belirtti.
Günümüzde 5 çocuktan 1’i okul çağından önce bağışıklık sistemiyle bağlantılı astım hastalığına yakalanıyor. Astım hastası çocukların oranı Batı ülkelerinde son 10 yılda iki kattan fazla arttı. Uzmanlar bu durumun gebelikte kadınların yeterince yağ asidi içeren besinler almamasından kaynaklandığını düşünüyor.
ScienceDaily
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.