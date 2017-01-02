Omega 3 yağ asidi çocuklarda astım riskini azaltıyor

Bilim adamlarından Prof. Hans Bisgaard araştırmayla, soğuk deniz balıklarında bulunan ve bağışıklık sistemini düzenlemede önemli rol oynayan bu asitler ile antienflamatuvar özellikler arasında bağlantı bulunduğunun kesinleştiğini vurguladı.

Gebelerin kanındaki EPA ve DHA seviyesini ölçmek için Waterloo Üniversitesi’nde geliştirilen hızlı analitik bir teknik kullanıldı.

Gebeliğin 24. Haftasında ve doğumdan 1 hafta sonra 695 kadının kan örneklerini inceleyen bilim adamları çocukların sağlık durumunu da 5 yıl boyunca gözlemledi.

Araştırma başladığında kanındaki EPA ve DHA seviyesi düşük olan kadınların omega-3 takviyesinden en fazla yararlananlar olduğu, bu kadınların çocuklarında astım riskinin yüzde 54’e kadar düştüğü belirlendi.

Sonuçları ‘’New England Journal of Medicine’’ dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki Ken Stark da, kanındaki yağ asitleri oranının düşük olduğu tespit edilen kadınlara omega-3 takviyesi verilmesinin çocuklarda astım riskini azaltabileceği ve önleyebileceğini belirtti.

Günümüzde 5 çocuktan 1’i okul çağından önce bağışıklık sistemiyle bağlantılı astım hastalığına yakalanıyor. Astım hastası çocukların oranı Batı ülkelerinde son 10 yılda iki kattan fazla arttı. Uzmanlar bu durumun gebelikte kadınların yeterince yağ asidi içeren besinler almamasından kaynaklandığını düşünüyor.

ScienceDaily