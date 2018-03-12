Online diyet nedir, avantajları nelerdir?

Gelişmiş ülkelerde interneti her geçen gün daha farklı amaçlara yönelik kullanmak isteyen insanlar; sağlık sorunlarına çözümü de internette arıyor. Sağlık alanında internette aranan 'top konu' ise; diyet ve beslenme ile birlikte gelen online diyet…

Online Diyet: Kısaca "İnternet üzerinden Diyetisyen hizmeti almaktır." Yüz yüze diyetisyen görüşmesinden farkı; görüşmelerin telefonda sesli veya görüntülü, mail ortamında veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleşmesidir.

Yapılan pek çok çalışma internetin kilo verme üzerinde ki etkisi kanıtlıyor. Sosyal medya kullanımın artmasıyla beslenme alışkanlıklarında değişiklik gözlemlenen pek çok birey söz konusu. Bir çalışmada online kilo verme programlarına katılmanın ya da kilo verme üzerine kullanılan uygulamalarının kilo vermeyi kolaylaştırdığı, kalıcı davranış değişikliği sağladığı ve kişinin kendi kendini kontrol etme yeteneğini geliştirdiği ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalar tüm dünyada; geleceğin en etkili kilo verme programından birinin online diyetler olacağını belirtmektedir.

Yurt dışında pek çok ülke de yaygın olarak kullanılan Online Diyet sistemi son 10 yılda ülkemizde de sık kullanılır hale geldi. Yoğun iş temposu, çocuk, trafik, okul ya da zamanı kısıtlayan pek çok etkenden dolayı diyetisyene gitmeye vakti olmayan kişilerin ya da birlikte çalışmak istediği diyetisyen ile farklı şehir veya ülkede yaşayanların neredeyse imdadına yetişti.

Kimler online diyet yapabilir?

• İş ve seyahatlerinden dolayı diyetisyen randevularına gidemeyenler

• Yurtdışında yaşayan, kültür farklılığından dolayı orada diyetisyenler ile iletişime geçemeyen, kendi beslenme kültürlerine uygun diyet listesi isteyenler.

• Diyet yaparken sürekli motivasyona ve kontrole ihtiyaç duyanlar

• Başkalarının yanında tartılmaktan hoşlanmadığı için kendi kendilerini kontrol ederek diyet yapmak isteyenler

• Yaşadıkları şehirlerde diyetisyene ulaşma imkanı olmayanlar

• Öğrenciler

Online Diyetin avantajları nelerdir?

• Zamandan tasarruf sağlar. Online Diyetisyeninize hızlı bir şekilde ulaşırsınız.

• Motivasyon desteği sağlar. Diyetisyeniniz de size bir telefon kadar yakın olduğu için sizi takip ve motive eder.

• Yurt dışı ve yurt içinde yaşayan yüz yüze Diyetisyen görüşmesine gidemeyen insanlara kolaylık sağlar.

• Gün içinde tükettiğiniz besinleri fotoğraflayarak veya yazarak diyetisyeninize danışmanıza olanak sağlar.

• Özel bir davete mi gidiyorsunuz? Durumu diyetisyeninize bildirin, diyeti bozmayın.

Online Diyette Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir ?

• Destek aldığınız kişinin gerçekten alanında uzman olduğundan, sizi tam anlamıyla dinlediğinden, anladığından ve sağlıklı olarak yönlendirdiğinden emin olun.

• Hizmet aldığınız sistemin içeriğini iyi inceleyin.

• Yüz yüze yapılan takip sisteminde yaşadığınız artı ve eksilerlerle karşılaştırıp bunu mutlaka diyetisyeniniz ile paylaşyın.

• Görüşme sıklığı ve yöntemi konusunda birlikte karar verin.

• Hedefleriniz de ve yaşam tarzınızla ilgili gerçekçi olun.

Uzman Diyetisyen Elif Erkin