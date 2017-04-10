Parkinson hastalığı erkeklerde daha sık görülüyor

KKTC'de Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği tarafından "12. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi" Girne Elexus Otel'de düzenlendi.

Kongrede gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, parkinsonun, yavaş ilerleyen, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden bir hastalık olduğunu dile getirerek, "Bu tür hücre kaybı ile giden, sinsi başlayan ve yavaş seyreden hastalıklara, nörodejeneratif hastalıklar denilmektedir. Parkinson hastalığı, alzaymırdan sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır." bilgisini aktardı.

Parkinson hastalığının koku duyusu kaybı veya azalması, uyku bozuklukları ve kabızlık, sonraki aşamada ise titreme ve hareketlerde yavaşlama gibi belirtiler ile ortaya çıktığını vurgulayan Çakmur, görülme sıklığı ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Parkinson hastalığı tipik olarak orta ve ileri yaşın hastalığı olup, ortalama 60’lı yaşlarda görülmekle birlikte, genç yaşlarda da başlayabilir. Türkiye genelinde 100 bin kadar parkinson hastası olduğu tahmin edilse de bu hastaların hepsi tedavi görmüyor. Reçete alan veya saptanabilen ortalama 60 bin hasta var. Önemli olan erken teşhis ve doktor kontrolü ile hastalığın teşhis edilmesidir. Parkinson hastalığının yaşlı hastalığı olduğu algısı toplumda yaygın bulunduğu için genç hastalar hekime başvurmuyor. Oysaki akraba evlilikleri sebebiyle genç yaşlarda da kalıtsal parkinson görülebiliyor. Yapılan çalışmalar parkinson hastalığının erkeklerde kadınlara göre daha sık görüldüğünü göstermektedir."