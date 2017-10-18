Pıhtı atması nedir? Deniz Baykal son dakika sağlık durumu

Pıhtı atması nedir nasıl olur ve Deniz Baykal son dakika sağlık durumu açıklamaları yakından takip ediliyor. Pıhtı atması neden olur? Deniz Baykal’ın hastalığının pıhtı atması olduğu açıklandı. Beyin ve kalbi besleyen ana damarlarda biriken yağın sebep olduğu pıhtı atması, halk arasında “inme” denilen felce yol açıyor. Hipertansiyon ve kontrolsüz diyabetin pıhtı atmada en önemli faktörler arasında yer aldığını belirten uzmanlar, sağlıklı beslenme, egzersiz, karın bölgesindeki yağlarla mücadelenin yanı sıra kardiyolojik kontrolleri ihmal etmemek gerektiği uyarısında bulunuyor. Gebelik, uzun uçak yolculukları, hormon tedavileri ya da doğum kontrol hapları pıhtı atması riskini arttırabiliyor. Fazla kilolardan kurtulup, hareketli bir yaşam tarzı benimsemek alınabilecek önemli önlemler arasında yer alıyor. Deniz Baykal son dakika sağlık durumu açıklamaları haberimiz içerisinde yer alıyor.

DENİZ BAYKAL SON DAKİKA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, 'Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler, Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor.' dedi.

Bakan Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Toplantı Salonunda iki bakanlık arasında yürütülen "Sağlık Turizminin Tanıtımı İşbirliği Protokolü"nün imza töreninde, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulundu.

Demircan, Baykal'ın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye genelindeki bu işe ehil arkadaşlarımız her yerde var. Sayın Baykal'ın tedavisini takip etme noktasında Cumhurbaşkanımızın da talepleriyle Ankara dışından da hekim arkadaşlar bu tedaviye katılıyorlar." ifadesini kullandı.

Bakan Demircan, Baykal'ın beyninde emboli damar tıkanması sonrasında damardaki pıhtının alındığını ve stent yerleştirildiğini vurgulayarak, bu tedavilerin ardından kanama durumuna bağlı olarak da beyin içindeki basıncı düşürme ameliyatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demircan, şunları kaydetti:

"Hekim arkadaşlardan bize gelen bilgiler uyutulma döneminde, yani uyutulma, beynin istirahate sevk edilmesidir. Bu belli bir süre, 72 saat olur, üç gün olur... Bu şekilde, süre sonunda, inşallah Sayın Baykal bu tedaviden istifade etmiş olarak tedavisini tamamlamış olur. Sayın Baykal'ın rahatsızlığı sürekli takibimizde. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor."

PIHTI ATMASI NEDİR?

Beyinde pıhtı atması, Kan hücrelerinin bazı nedenlere bağlı olarak damar içinde oluşturduğu pıhtı, damar duvarına yapışıktır. Bu pıhtı damar duvarından koparsa, kan dolaşımına karışarak beyinde pıhtı atmasına neden olabilmektedir. Beyin dışında kalp, akciğer böbrek ve bacaklarda da pıhtı atması oluşabilir. Bu duruma pıhtı atması denir. Bu pıhtı atması kalp ve akciğeri besleyen damarları tutması sonucu ölümle sonuçlanan ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Beyinde pıhtı atması nedenleri, Uzun seyahatlar yapan kişilerde hareketsizlik nedeniyle beyinde pıhtı atması sık görülen bir rahatsızlıktır. Uzun süre hareketsiz kalmak, bacaklarda kan toplanmasına ve buna bağlı olarak toplardamarda pıhtı oluşup bu pıhtının kopması halinde kan dolaşımı yoluyla beyinde pıhtı atmasına neden olur. Daha önce kalp krizi geçiren kişiler, kalp kapakçığı hastalığı olan kişiler, ritmi bozukluğu yaşayan kişiler, ileri yaş gurubundakiler ve genetik yatkınlığı olanlardır. Televizyon ve internet başında uzun süre hareketsiz kalmakta beyinde pıhtı atmasına zemin hazırlayabilir. Ortopedik cerrahi tedavi olan ve uzun süre hastanede hareketsiz yatan kişilerde risk altındadır.

PIHTI ATMASI BELİRTİLEİR NELERDİR?

Beyine pıhtı atması sonucu beynin konuşma merkezine giden damarlar tıkanırsa kişi konuşma yetisini kaybedebilir.

Kolu ve ayağı oynatan merkez damarlarında pıhtı atması gerçekleşirse kişinin eli ayağı tutmaz ve düşer. Bunun sonucunda halk arasında bilinen ismi ile felç ve inme oluşur.

Göz damarlarına pıhtı atması sonucu kişi görme yetisini kaybedebilir.

Beyine pıhtı atması tedavisi, pıhtı atmasının vereceği hasar, acil müdahale edildiği taktirde azaltılabilir bir durumdur. Beyine pıhtı atması durumunda müdahale geciktikçe pıhtının miktarı ve hasar düzeyi artar. Beyine pıhtı atması teşhisi ile gelen hastaya ilaç tedavisi uygulanarak oluşan pıhtı eritilir. Bu şekilde pıhtı ortadan kaldırılır. Geç müdahale de ilaç etkili olmaz. Böylesi bir durumda ameliyata uygun şartlarda uzmanın uygun gördüğü koşullarda beyine pıhtı atması katater yolu ile çekilir. Son olarak eğer hiçbir yöntemden sonuç alınmazsa cerrahi operasyon ile pıhtı alınabilir. Sizde çevrenizde aniden düşen, bayılan, denge kaybı ve fonksiyonlarında anormallik olan bir kişi görürseniz, hareket ettirmeden ve sarsmadan sağlık kuruluşuna haber verin veya ulaştırın. Beyine pıhtı atması sebebiyle rahatsızlanan bir kişinin hayati tehlikesi olabileceğini göz önünde bulundurularak vakit kaybetmeyin.