Prematüre ikizler sandviç poşetiyle hayata tutundu

3 ay erken doğum yapan Lynn'in dünyaya getirdiği Lwis ve Logan Donnelly ismi verilen ikizler, balonlu naylon ve sandviç poşeti ile yaşama tutundu. Doğumun hemen ardından naylon poşetlere sarılan ikizler, kritik geceyi bu şekilde atlattı.

14 yaşında, "polikistik over sendromu" teşhisi ile tedavi göre anne adayı, tüp bebek tedavisinin ardından "ovaryan hiperstimülasyon" tanısı ile, yürümekte bile zorlanmaya başladı.

Hamileliğinin ilk haftasından itibaren riskli bir süreç geçiren anne adayı, 25. haftada acil olarak yoğun bakıma alındı. Prematüre doğan ikiz bebekler, naylon poşetle yapılan özel müdahale ile hayata tutunurken, bebeklerinin doğumuna inanamayan Lynn, doğumun ardından hayatta kalmalarından ümit kestikleri ikizlerin sağlıklı olduklarını öğrendikleri anda, dini ritüelleri yerine getirdiklerini söyledi. Lynn'in mucize dediği ikizler, birçok ölümcül hastalığı yenerek geldikleri iki yaşında hayata gülümsüyor.