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Reflü hastalarının yapması gerekenler

Uzmanlar, Reflü hastalarının yapması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

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- Her şeyden önce yemek yedikten hemen sonra yatmayın. Yatmak için en az 3 saat geçmesini bekleyin. Çünkü mide asit miktarı yatarken çoktur. Yattığınızda ise baş-boyun bölgenizi yukarıya koyun. Yatarken mümkünse sol yana doğru yatın.
 
- Asitli ve gazlı içeceklerden, alkol, kahve, yağlı yiyecekler, kızartmalar, soslu, mayonezli kremalı, acı ve baharatlı yiyecekler, çikolata, soğan, sarımsak gibi besinlerden uzak durun.
 
- Özellikle düşük şekerli gıdalar tüketin. Düşük şekerli bir diyet olan "Taş devri diyeti” ni uygulayan kişilerin büyük bir bölümünde reflü birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolmaktadır.
 
- Aspirin ya da ağrı kesici ilaçların mümkün olduğunca az kullanılması gerekir.
 
- Sigarayı mutlaka bırakmalısınız.
 
- Az ama sık yemek yenmelidir. Mide şişirilmemeli. Yavaş ve bol çiğneyerek yenmeli. Her lokmadan sonra çatalı bırakın ve her lokmayı en az 10 kez çiğneyin. Diş probleminiz varsa mutlaka çözün.
 
- İdeal kilonuzda olmanız gereklidir. Kilo verin. (Bazı kilolu hastaların tüm reflü şikayetleri 10-15 kg verdiklerinde kaybolabilmektedir)
 
- Kemeri çok fazla sıkmayın, dar giysilerden kaçının.
 
- Çok fazla güç gerektirecek işlerden uzak durun.
 
- Diğer hastalıklarınız için kullandığınız ilaçları veren hekime danışarak reflüyü kolaylaştıran ilaçları mümkünse değiştirin.

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