Robotik cerrahide bin 500'üncü ameliyat gerçekleşti

Başta Üroloji olmak üzere, Kadın hastalıkları, Genel Cerrahi, Akciğer Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Cerrahisi olmak üzere çok sayıda ameliyat bu yöntemle gerçekleştiriliyor.Bu yöntemi kullanan Türk doktorlar artık çevre ülkelere de eğitim veriyor.

Robotik Cerrahi, cerrahinin geldiği en son nokta olarak nitelendiriliyor. Hastalara ise çok sayıda avantaj sağlıyor. Küçük birkaç kesi ile gerçekleştirilen bu ameliyatlarda, uçları kendi ekseni etrafında 540 derece dönebilen robotik kollarla, üç boyutlu görüntü eşliğinde ameliyat yapma imkanı sağlanıyor. Ameliyatlarda kan ihtiyacı neredeyse hiç olmuyor. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlar sayesinde hastalar kısa sürede sosyal hayatlarına geri dönebiliyor.



Türkiye, robotik ameliyatlara dünya ile eş zamanlı olarak başladı. Da Vinci Robotu dünyada en çok ürolojik ameliyatlarda kullanılıyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi Üroloji Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Türkiye’de rekor üroloji ameliyatı yapan isimlerden biri. Kural, 2005 yılında başladığı Da Vinci ameliyatında 1500 vakaya ulaştı.

TÜRKİYE BÖLGESİNDE ROBOTİK CERRAHİDE LİDER



Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Türkiye’nin dünyada robotik cerrahi alanında çok iyi bir yerde olduğunu ifade etti. Kural, Avrupa'nın Doğu'sunda ve Ortadoğu’da ilk Robotik Cerrahi’yi başlattıklarını belirtirken 1500 ameliyatının, 1250’den fazlasının prostat kanseri ameliyatı olduğuna dikkat çekti. Komşu ülkelere eğitim verebilme seviyesine geldiklerini aktaran Kural, “ Bulunduğumuz coğrafyada ülkemizden ekipler diğer ülkelerdeki robotik cerrahi merkezlerine eğitim vermektedirler. Geçmişte Katar'da robotik cerrahi eğitimi veren ekibimiz, günümüzde Yunanistan'da da düzenli robotik cerrahi eğitimi vermektedir. Yunanistan'da bugüne dek 3 konsol cerrahı meslektaşımızı eğitmiş bulunmaktayız. Yurt içinde de ekibimiz 5 ayrı merkezin eğitimine katkıda bulunmuş olup halen bazılarına desteğimiz devam etmektedir “ diye konuştu.



ROBOTİK CERRAHİ İLE GELECEKTE SADECE TEK KESİDEN AMELİYAT YAPILACAK



Prof. Dr. Ali Rıza Kural, robotik cerrahinin geleceği için de konuştu. Kural, tek bir kesiden girilerek yapılan ameliyatların gündeme geleceğini belirterek ” Şimdiden firmalar bu teknolojiyi geliştirdiler ve laboratuvar denemeleri yapılmakta. Ayrıca cihazlar gelecekte giderek daha küçülecek ve ameliyathanelerde daha az yer kaplayacak. Görüntüleme yöntemleriyle elde edilen imajlar konsolda görüntülenip kanser hastalığında daha doğru bir eksizyon yani temizlik yapmak mümkün olacak. Hangi robot olursa olsun yine de beceri, yetenek ve deneyimin yanı sıra başarıyı belirleyecek en önemli faktör, insan yani konsol cerrahı olacak “ dedi.