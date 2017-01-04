Sadece 200 kiþide görülen hastalýk 'Bebek Hulk'

Kolundaki karpuz büyüklüðündeki tümör yüzünden "Bebek Hulk" diye adlandýrýlan Madison Gatlin, CLOVES hastalýðýyla dünyaya geldi. Oldukça nadir görülen hastalýk yüzünden kollarý ve göðsü lenfatik sývýyla dolu olan küçük kýz, bir vücut geliþtirmeci gibi görünüyor. Genetik bir mutasyondan kaynaklanan hastalýk dünyada sadece 200 kiþide görülüyor.

Daily Mail'in haberine göre bebeðin vücudundaki olaðandýþý sývýyý 15 haftalýkken ultrasonda fark eden doktorlar, hayatta olduðu için þanslý olduðunu düþünüyor. Madison doðduðundan beri göðsündeki ve kollarýndaki þiþlik devam ediyor. 2 kilo 260 gram olduðu düþünülüyor.

18 aylýk Madison, doktorlarý da þaþýrtarak ölüme meydan okudu ve yürümeyi baþardý. Bir týp mucizesi olan küçük kýz bir kas yýðýný gibi gözüktüðü için ailesi ona, "Bebek Hulk" ismini verdi.

Madison'ýn kolundaki kitlenin büyümesini engellemek için uzmanlarýn kimyasal koterizasyon operasyonu ile vücudundaki sývýnýn bir kýsmýný aldýktan sonra bir ilaç ve saline karýþýmý enjekte etmesi gerekiyor. Operasyondan sonra küçük kýzýn 24 saat kompresyon giysisi giymesi ve sývýnýn günde iki kez alýnmasý gerekiyor. Zamanla operasyonun, þiþmeyi doktorlarýn müdahale edebileceði boyuta kadar azaltacaðý bekleniyor.

Kaynak:Pembe nar