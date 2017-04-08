Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken o projeyi açıkladı

Bilecik-İstanbul karayolu üzerinden Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi yanında alana inşa edilecek olan Yeni Bilecik Devlet Hastanesi temel atma töreni, saydı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Ertuğrul Gazi’nin mekanına yakışan son teknolojiye hazırlayacakları hastanenin eski hastaneden yüzde yüz bir fark olacağını söyledi. Eski hastanenin 120, yeni hastanenin 250 yataklı olduğunun altını çizen Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken “Yüzde 400 arttırıyoruz kapalı alanımızı.

14 bin 987 metre kareden 59 bin 501 metre kareye inşallah kavuşturacağız. Maliyeti 84 milyon lira. Sözleşmemiz de 01 Mart 2017’de gerçekleşti. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Buraya kadar 1958 yılında yapılmış şu anki hastaneyle geldik. Bize ne kadar hizmet ediyordu, bize ne kadar bakıyordu bilmiyorum ama fazla da memnuniyetimiz yoktu. Ben çünkü her Bilecik’e geldiğimde ‘hastane’ diyorlardı, ‘hastane’ diyorlardı, ‘hastane’ diyorlardı. İnşallah bunu birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Ben biraz iç kapasitesinden de bahsetmek istiyorum. 48 olan poliklinik sayımızı 87’ye, yoğun bakımı 21 olan sayıyı 39’a. Yine röntgenimiz eski hastanemizde 1 taneydi şimdi 6 tane olacak. Ultrasonumuz 9 taneye, ameliyat odalarımız 5’den 9’a, diyaliz cihazlarımız 17’den 21’e ve en önemlisi bir helikopter pistimiz olacak. Diğer hastanelerle de bağlantıyı kurmuş olacağız“ dedi.

“Toplam muayene sayımız Bilecik’te 400 binden 1 milyon 750 bine çıktı”

Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, 2002 öncesinde Bilecik’te sağlık hizmetlerinden bahsederek, “2002’den önce sıkıntılı bir sağlık sistemimiz vardı. Yaptığımız tüm anketlerde sağlıktan herkes şikayetçiydi. AK Parti hükümetleriyle birlikte başlanan bu çalışmada elhamdülillah hükümetimiz öncelikle Bilecik’te 38 uzmanımızı 113 uzmana, aile hekimliği hiç yokken 0 iken 69 aile hekimimize kavuştuk.

Toplam sağlık personelimiz 716 idi, 2 bin 153 şuanda hizmet eden ilimizde personelimiz var. Toplam muayene sayımız dikkatinizi çekerim 400 binden 1 milyon 750 bine çıktı. Toplam yatak sayımız 278’den 355’e, nitelikli yatağımız hiç yoktu. 110 tane nitelikli yatağımız var şuan hizmet eden. Yine emar sayımız, BT sayımız, ultrason sayımız bunlar 0’dan 19’lara, 20’lere geldi. Diyaliz aletlerimiz 9’dan 51’e yükseldi. En önemli ilimizde 112 acil istasyonumuz 3 tane vardı şuanda 11 tane var. Bunlara hizmet eden ambulans sayımız da 3’den 29’a çıktı. Rakamları gördünüz, hizmet eden sayılarımız elhamdülillah artarak gitti. Önce insan dedik, önce insan sağlığı dedik ve memnuniyetimizi şu ana kadar yüzde yüz arttırdık. Arttırmaya devam edeceğiz. Bugün ülkemizde sağlık hizmetlerinin ulaşmadığı tek bir köy, tek bir mezra kalmadı, hizmet vermediğimiz en ufak noktamız yok. 640 bin çalışanımızla çevremizle çevre ülkelerimizle beraber Türkiye’de 1 milyon 650 bin kişiye her gün hizmet veriyoruz. Hizmet vermeye de devam edeceğiz” dedi.

“Bu yeni yapılan hastanelerden halkımızdan vatandaşımızdan milletimizden ücret talebimiz yok”

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayalleri arasında olan Şehir Hastanelerinden bahseden Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, “Şehir hastanelerimizi unutmuştum, onları da söylemek istiyorum. Çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Belki televizyonlardan izliyorsunuz inşallah burada yaptığımız hastaneyi e göreceksiniz. Önemli şehir hastaneleri yapıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hayalim dediği projeleri gerçekleştiriyoruz bir, bir. Ve muhteşem çalışmalar oluyor. Eğer gitme imkanınız olmazsa lütfen televizyondan girin bir bunlara bakın. Ama giderseniz de bir ziyaret edinç. Çünkü biz artık hastasına sahip olan hekimleri, istediğiniz hekimden faydalanan bir sistemi getirdik. İstediğiniz yere dip muayenenizi olabiliyorsunuz. Hem de ücret ödemeden. Birileri diyorlar ki, bu yapılan hastanelerde ücret ödeniyor. Halkımızdan ücret talep ediliyor kesinkes yaptığımız hastanelerde halkımızdan vatandaşımızdan milletimizden ücret talebimiz yok” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından okunan duaların ardından kurban kesildikten sonra Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Bilecik Valisi Süleyman Elban, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Ağır Ceza Reisi Cengiz Doğan, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cuma Çoban, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte temel atma butonuna bastı.



“İlgili bakanlık açıklama yapsın”

Açılış sonrası Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, AK Parti Bilecik İl Başkanlığına uğramasının ardından kentten ayrıldı.