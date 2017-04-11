Sağlık Bakanı Akdağ: İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir

'Bankalarla ilgili şikayet var ama ayar veriyoruz'

Başbakan Yıldırım, KOSGEB kredilerinin dağıtımında isteksiz davranan bankaları uyardı. Esnafla buluşan Yıldırım “Bankalarla ilgili şikayetiniz var biliyorum, bizim de var. Ama ayar veriyoruz merak etmeyin. Sürekli tepelerindeyiz” dedi.