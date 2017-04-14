Sağlık Bakanı Akdağ: Şu anda 'evet'ler önde gidiyor
Sağlık Bakanı Akdağ: Kararsızlar yüzde 10'lardan 3'lere kadar indi ve onların da büyük bir çoğunluğu 'evet'e döndü. Şahsi kanaatim şu anda 'evet'ler önde gidiyor' dedi.
Sağlık Bakanı Akdağ anayasa değişikliği halk oylaması hakkında şöyle dedi:
"Son derece demokratik bir ortamda vatandaş kararını verme fırsatını buldu. Bunu biz anketlerin dışında da gözlüyoruz. Tahmin ediyorum ki bir ay öncesine kıyasla kararsızlar yüzde 10'lardan 3'lere kadar indi ve onların da büyük bir çoğunluğu 'evet'e döndü. Şahsi kanaatim şu anda 'evet'ler önde gidiyor."
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