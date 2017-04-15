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Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İbrahim Erkal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanı Akdağ: "(Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu) Maalesef insanları mutlu edebilecek haber bu hususta ben de veremiyorum. Hastane gerekli açıklamaları yaptı. İbrahim Bey'de ciddi bir beyin kanaması ve çarpmadan mütevellit ilave bir başka çeşit kanama meydana gelmişti. Durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Bulunduğu hastanede yoğun bakımda yatıyor ama yattığına kıyasla bir iyileşme durumu maalesef yok."

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