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Sağlık Bakanlığı bugün 9 bin 267 personelin atamasını yapacak

Sağlık Bakanlığında güvenlik soruşturması tamamlanan 9 bin 267 personelin ataması bugün yapılacak. Kalan personelin güvenlik soruşturması ise devam ediyor.

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Sağlık Bakanlığında güvenlik soruşturmaları tamamlanan 9 bin 267 personelin ataması bugün yapılacak.
 
Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 23 Haziran 2017'de Bakanlığa yerleştirilen ebe, hemşire ve sağlık memuru gibi 12 bin 500 personelden 9 bin 267'sinin güvenlik soruşturması tamamlandı.
 
Bu personelin ataması bugün yapılacak.
 
Geri kalan personelin devam eden güvenlik soruşturmaları ise en kısa sürede sonuçlandırılacak.
 

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