Sağlık Bakanlığı: Nişasta bazlı şeker kısıtlanmalı

Bakanlığı’nın “NBŞ’nin Sağlığa Etkileri” başlığında hazırladığı bilim kurulu raporunda “Halen yüzde 10 olan NBŞ kotasının artırılmaması ve gıdalarda kullanımının sınırlandırılarak sıkı denetiminin sağlanması” gerektiği vurgulandı.

NBŞ’nin Sağlığa Etkileri konulu raporunda özetle şu tespitler yer aldı: “Şekerli (sakaroz ve NBŞ) besinlerin aşırı tüketilmesi sonucunda gereğinden çok yeme davranışı, insülin direnci gelişmesi ve obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve eşlik eden hastalıklara yol açtığı yönünde çalışmalar bulunuyor. Sakaroz ve NBŞ içeren besinlerin fazla tüketimi metabolik hastalıkların yanı sıra obezite ile ilişkili çeşitli kanser türlerinin gelişimine de zemin hazırlıyor. Halen yüzde 10 olan NBŞ kotasının artırılmaması ve gıdalarda kullanımının sınırlandırılarak sıkı denetiminin sağlanması gerekiyor.”

Bilim Kurulu tarafından yapılan önerilerde, “Her türlü şeker tüketiminin azaltılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması, yiyecek ve içecek etiketleri üzerindeki şeker içeriğinin, elde ediliş kaynağı ve früktoz oranı belirtilmesi, yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanım miktarının asgari düzeye indirilmesine destek olunması” yer alıyor.