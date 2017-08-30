Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme için şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tüketin

Bayram sofralarında ikram edilen tatlılara karşı 'dur' demek gerektiğini söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, fazla tüketilen et ve besin miktarı sonucu pek çok hastalıkla karşı karşıya gelinebileceğine dikkat çekti.

Hazımsızlık ve sindirim problemlerinin bu hastalıkların başında geldiğini kaydeden Dyt. Çisem Gündüz, fazla et tüketiminden kaynaklı hiper tansiyon, kalp-damar hastalıkları ve diyabet tehlikesine işaret etti.

Bu problemlere karşı rezene, papatya, melisa, zencefil ve nane çaylarını öneren Dyt. Çisem Gündüz, “Bunlar midenizi rahatlatacak ve hazımsızlık problemlerine karşı çare olabilecek gıdalardır” diye konuştu.

Ziyaretlerde yapılan çay ve kahve ikramlarında da kontrollü olunması gerektiğine vurgu yapan Dyt. Çisem Gündüz, “Fazla miktarda içilen çay ve kahve vücudumuzun alması gereken su ihtiyacını artırıyor. Sonuçta, vücudumuzda eksilen suyu yerine koymamız gerekiyor. Kişilerin günlük tüketmesi gereken su miktarı ise kilogram başına 30 mililitredir. Örneğin, 70 kilogram ağırlığındaki bir kadının 2 litre kadar su içmesi gerekir. Fazladan tüketilen çay ve kahve tüketimi varsa, içilen su miktarını biraz daha artırmamız gerekir. Çünkü çay-kahve idrar söktürücü içeceklerdir” dedi.

"2 top dondurmayı taze meyvelerle lezzetlendirebiliriz"

Gündüz, bayram süresince şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılara ağırlık verilmesi gerektiğinin de altını çizerek şunları söyledi: “Sütlü tatlılardan en çok dondurmayı tercih edebiliriz. Tercih edilebilecek ilk tatlı bu olmalı çünkü dondurma süt içeriği nedeniyle kalsiyum kaynaklı bir besindir. Vanilya aromalı, sütlü 2 top dondurmayı taze meyvelerle lezzetlendirebiliriz. Bu, hem leziz bir ikram olacaktır hem de sağlığımızı korumuş olacağız. Meyve salataları ve taze meyveler de ikramlar içinde ilk seçeceğimiz besinler olmalıdır. Baklavalar, börekler dururken meyve yemek kulağa çok iştah açıcı gelmeyebilir ama bayram sonrasını düşünmekte de fayda var. Yoksa bayram sonrasında aldığımız kiloları vermek için oldukça uğraşacağız gibi görünüyor. Sonuçta kilo almadan önce önlem almamızda fayda var."