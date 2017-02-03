Sağlıklı bir okul dönemi için beslenme tüyoları

Gününün büyük bir kısmını okulda geçiren çocuklar için beslenme çantaları ve atıştırmalıklar beslenmeleri konusunda önemli rol oynuyor.

Yeni Doğan Uzmanı Dr. Aşkın Güra Nemlioğlu'nun, okul döneminde sağlıklı beslenme hakkında söyledikleri:

Yemek saatleri okul saatlerine uygun olmalı

Çocukların sağlıklı ve düzenli bir beslenme düzenli oluşturması, büyüme ve gelişmelerinin yanı sıra okul başarıları için de gereklidir. Dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenme çocuklarda okul başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Öncelikle yemek saatleri, okul saatlerine göre belirlenmelidir. Sabahçı, öğlenci veya tam gün olan okullara göre; kahvaltı, öğle ve akşam yemek saatlerinin yanı sıra, ara öğünler de ders aralarına ve teneffüslere göre planlanmalıdır.

Çocuğunuza kahvaltı alışkanlığı kazandırın

Özellikle kahvaltı alışkanlığı edinmek bu yaşlarda oldukça önem taşır. Vücudun ihtiyaç duyduğu en gerekli besin kaynakları bu öğünde karşılanır. Çocukların kahvaltıda tüketeceği içecek ise süt olmalıdır. Ancak çocuk süt tüketmiyorsa içine bal, pekmez veya 1 tatlı kaşığı kakao da konulabilir. Kahvaltı alışkanlığı olmayan çocukların metabolizmalarının yeteri kadar çalışmaması, ileri yaşta obeziteye yatkınlığı artırmaktadır. Kahvaltıda yumurta, peynir ve zeytin gibi besin değeri yüksek gıdalar tüketilmeli, simit ve poğaça gibi ağır hamur işi gıdalardan uzak durulmalıdır. Bunun yanında tam tahıllı ekmek ve süt tüketemeyen çocuklar için meyve suyu da tercih edilebilir. Mevsime göre domates ve salatalık gibi sebze türevleri de menülere eklenebilir.

Çocuğunuzun tüketebileceği besinler seçin

Çocuklarının beslenme çantasını hazırlayan aileler, kahvaltı ve öğlen yemeği arasındaki süreci ara öğün olarak değerlendirmelidir. Tam tahıllı sandviç ekmeği arasına; peynir veya ızgara köfte veya ızgara tavukla beraber yeşillikler konabilir. Yanında da ayran veya süt ile tüketilebilir. Ancak bunun için çocuğun tüketebileceği besinler de özenle seçilmelidir. Doğru beslenen çocuklarda zihin performanslarının daha iyi olduğu yapılan çalışmalarla da kanıtlanmıştır. Çocuklara ara öğünlerde abur cubur, bisküvi, çikolata yerine meyve, fındık, ceviz ve badem gibi hem vitamin hem de mineral içeren sağlıklı besinlerin yedirilmesi gerekir. Çocukların okul döneminde fiziksel aktiviteleri de yoğun olduğundan bu besinler onlar için doğru enerji kaynağı olacaktır.

Beslenme çantası için örnek menüler

Peynirli tost veya sandviç 1 ayran / Küçük salata veya söğüş / Kuru meyve karışımı

Tam tahıllı ekmekle hazırlanmış sebzeli, tavuklu sandviç / Ayran 1 dilim kek

2-3 dilim peynirli veya sebzeli börek / Evde yapılmış az şekerli meyve kompostosu /

Sütlaç ya da puding gibi sütlü bir tatlı