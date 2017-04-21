Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için 10 kural

Uyku düzeni ve kalitesi

Gece uykusu, gündüz uykusundan kalitelidir. Günün düzenli olarak aynı saatlerinde ve yaş grubuna göre yeterli sürede uyumak gereklidir. Ortalama olarak 18 yaş öncesi en az 9 saat 18 yaş sonrasında en az 7 saat uyumak vücudun dinlenmesi için temel ihtiyaçtır. Çocukluk çağında büyüme hormonunun gece salgılandığı unutulmamalıdır.

Dengeli ve doğal beslenme

Diyetisyen kontrolünde takip gerektiren bir hastalık mevcut ise mutlaka profesyonel destek alınmalıdır. Karbonhidrat , yağ, protein, vitamin ve mineral dengesi gözetilerek dengeli beslenilmelidir. Güne başlamadan kahvaltı ihmal edilmemelidir. Öğlen yemeğinde gün içinde fiziksel performansı düşürecek kadar ağır yemeklerden kaçınılmalıdır.

Akşam yemeği devamındaki hareketsiz saatler öncesinde mümkün olduğunca hafif olmalıdır. Genel olarak 21.00 dan sonra yemek yenilmemesi sağlık açısından önemlidir.

Spor aktivitesi

Spor aktivitesi bedensel zihinsel ve ruhsal zindelik için çok önemlidir..Sert zeminde , bedensel temas gerektiren ve genellikle top ile oynanan oyunlar spordan daha çok müsabaka ve bir mücadele olarak algılanmalıdır. Spor aktivitesi denildiğinde ,tüm vücut bölgelerini aktif düzenli bir program dahilinde çalıştıran aktiviteler algılanılmalıdır. Genel olarak; yürüyüş , yüzme , pilates ,yoga gibi aktiviteler tüm vücudu çalıştırma imkanı sağlamaktadır. Spor aktivitelerini açık havada ve oksijeni bol ortamda yapmak önemlidir.

Egzersiz programları

Güne ev içi egzersizlerle başlamak gün boyunca zindelik açısından katkı sağlayacaktır. Düzenli egzersiz gerektiren herhangi bir kas iskelet sistemi hastalığınız varsa profesyonel destek alınmalıdır.

Güneşten faydalanma ve sakınma

Özelikle ileri yaş grubunda hipertansiyon, hipertroidi ve kalp hastalıkları varlığında güneşin aşırı sıcak etkisinin olumsuz sonuçları unutulmamalıdır. Gelişim döneminde çocuklarda ve menopoz sonrası bayanlarda D vitamini düzeyi açısından güneş ışınlarından yeterince faydalanılması önemlidir.

Radyasyondan uzak durma

Teknolojik gelişmeler ve sunduğu ürünler özellikle çocuklarda ve tüm insanlarda hatta tüm canlılarda radyasyon maruziyetini artırmaktadır. En azından bireysel kullanılan cihazların ihtiyaç dışında keyfi ve eğlence maksatlı kullanılması ile radyasyon maruziyetini artırmamak önemlidir.

Stresten uzak durma

Şehir yaşamı özellikle metropol yaşantısı ve iş yaşantısı farkında olmadan kronik stres kaynağı olabilmektedir. Günlük yaşantı esnasında zaman ve enerji kullanımını programlayarak etkin bir stres kontrolü sağlayarak olumlu düşünme , yapıcı olma ve üretken olma konusunda başarı sağlanabilir.

İş ortamında fiziksel stres ve ergonomi

Bedensel aktivite ve mekanik yük yaratan işlerde çalışmak ve uzun süre masa başı oturarak çalışılması gereken işlerde fiziksel olarak kronik stres oluşabilmektedir.

Özellikle omurga kullanımı ve bölgesel aşırı kullanıma bağlı mesleki hastalıklar açısından bilinci davranılmalıdır. Ortopedik olarak, ergonomik masa sandalye tasarımları tercih edilmeli ve çalışma saatlerinde bedensel olarak aşırı kullanımdan uzak ve aktif olmak önemlidir.

Bedensel ve zihinsel hobi yaratmak

İnsan bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan bir bütündür. Organizma olarak tüm yönleri ile birbirini etkileyen bir sitemler bütünüdür. Bedensel ve zihinsel olarak zindelik sağlayacak hobiler özellikle ileri yaşlarda gelişebilecek yetmezlik ve bazı hastalıkların gelişimini azaltabilmektedir.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak

İnsan sosyal bir varlık olarak paylaşma ve paylaşarak üretme ve de faydalı olma duygusuna ihtiyaç duymaktadır. Bilişsel olarak toplumun üretken parçası olma duygusu insanı ruhsal olarak destekleyecektir ve yaşam motivasyonunu artıracaktır.