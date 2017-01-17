Sağlıkta dev adım... 8 şehir hastanesi daha hizmete giriyor

Kamu-özel ortaklığı modeli ile yapılan, toplamda yaklaşık 41 bin yataklı şehir hastaneleri çalışması kapsamında, bu yıl 8 şehir hastanesi kapılarını açacak.

Sağlık Bakanlığının öncelikli olarak yürüttüğü çalışmalar arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği proje" olarak tanımladığı şehir hastanelerinin tamamlanma süreci devam ediyor.

Sözleşmesi imzalanmış, yapım süreci devam eden ve yaklaşık 23 milyar lira ihale bedeli olan 21 sağlık tesisinin toplam yatak kapasitesi 30 bin 691 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra ihale süreci devam eden ve henüz fizibilite aşamasında olan yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli şehir hastaneleri için çalışmalar sürüyor. Bu şekilde, toplamda yaklaşık 41 bin yatak kapasitesine sahip şehir hastaneleri, vatandaşa hizmet verecek.

GELECEK GÜNLERDE MERSİN ŞEHİR HASTANESİNİN AÇILIŞI YAPILACAK

Dün hasta kabulüne başlayan Yozgat Şehir Hastanesinden hemen sonra, gelecek günlerde Mersin Şehir Hastanesinin açılışı yapılacak. Bunun yanı sıra kamu-özel ortaklığı modeli ile hayata geçirilen Kayseri, Ankara-Bilkent, Adana, Manisa, Isparta ve Eskişehir olmak üzere toplam 8 şehir hastanesi bu yıl içinde hizmet vermeye başlayacak.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HASTANESİ BİLKENT OLACAK

Avrupa'nın en büyük hastanesi ise Ankara'da hizmete girecek Bilkent Şehir Hastanesi olacak. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü, toplamda 3 bin 700 yatak ve 1 milyon 308 bin metrekarelik kapalı alana sahip.

Açılacak diğer şehir hastanelerinin yatak kapasiteleri şöyle: "Adana Entegre Sağlık Kampüsü bin 550, Isparta Şehir Hastanesi 755, Mersin Entegre Sağlık Kampüsü bin 253, Yozgat Şehir Hastanesi 475, Manisa Şehir Hastanesi 558, Eskişehir Şehir Hastanesi bin 81 ve Kayseri Şehir Hastanesi bin 583."

Yapımı devam eden şehir hastaneleri, ruhsat alınmasını müteakip 2-3 yıl içerisinde bitirilerek halkın hizmetine girecek.

NİTELİKLİ YATAK SAYISI BU YIL SONUNDA YÜZDE 64 OLACAK

Şehir hastanelerindeki hasta odalarının büyük çoğunluğu, "her hastaya 1 oda" anlayışı ile içerisinde tuvaleti ve banyosu olan, televizyonlu, buzdolaplı, eşya dolaplı, beş yıldızlı otel konforuna sahip olacak.

Tüm bu imkanlar, hasta mahremiyeti, refakatçi huzuru ve odada özgür davranabilme esnekliği bakımından, hasta psikolojisi adına mekansal bir konfor sunacak.

2002 yılında yüzde 6 olan ve 2016 sonunda yüzde 51 oranına ulaşan nitelikli yatak sayısı, bu yıl sonunda yüzde 64'e ulaşacak. Nitelikli yatak sayısı oranının 2023 yılında yüzde 100'e ulaşması için çalışmalara hız verilecek.