Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Sarılığa karşı yeni doğan bebekler için ışıklı pijama geliştirildi

İsviçre Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Federal Laboratuvarları araştırmacısı Luciano Boesel liderliğindeki bir ekip, yeni doğan bebekler için ışıklı bir pijama geliştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni doğan bebeklerde sık görülen sarılık, bebeklerin bir süre kuvözde kalarak özel bir ışık altında tedavi edilmesini gerektiriyordu. Ancak konvansiyonel iplikler ve optik fiberlerle dokunan mavi ışıklı pijama, bebeklerin hastanede kalmasına gerek kalmadan sarılıktan kurtulmasını sağlayacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbullulara müjdeyi verdi: Taksim'deki AKM'nin yerine yapacağımız çok modern bir opera binasını İstanbul'umuza kazandıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbullulara müjdeyi verdi: Taksim'deki AKM'nin yerine yapacağımız çok modern bir opera binasını İstanbul'umuza kazandıracağız.

Photoshop değil hepsi gerçek

Photoshop değil hepsi gerçek

Kadınlara zencefil erkeklere zerdaçal

Kadınlara zencefil erkeklere zerdaçal

iOS 11.1 yayınlandı ama iPhone hala toplama çıkarma yapamıyor

iOS 11.1 yayınlandı ama iPhone hala toplama çıkarma yapamıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA