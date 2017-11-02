Sarılığa karşı yeni doğan bebekler için ışıklı pijama geliştirildi İsviçre Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Federal Laboratuvarları araştırmacısı Luciano Boesel liderliğindeki bir ekip, yeni doğan bebekler için ışıklı bir pijama geliştirdi.