Sarılığa karşı yeni doğan bebekler için ışıklı pijama geliştirildi
İsviçre Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Federal Laboratuvarları araştırmacısı Luciano Boesel liderliğindeki bir ekip, yeni doğan bebekler için ışıklı bir pijama geliştirdi.
Yeni doğan bebeklerde sık görülen sarılık, bebeklerin bir süre kuvözde kalarak özel bir ışık altında tedavi edilmesini gerektiriyordu. Ancak konvansiyonel iplikler ve optik fiberlerle dokunan mavi ışıklı pijama, bebeklerin hastanede kalmasına gerek kalmadan sarılıktan kurtulmasını sağlayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.