Şehir hastanelerinde hasta mahkumlara 'yüksek güvenlikli' tedavi

Isparta'nın yanı sıra çevre illerdeki cezaevlerinden mahkumların tedavi olmak için getirildiği şehir hastanesinde mahkum araçları, özel bir girişten sağlık kuruluşuna ulaşıyor.Hastalar, cezaevinden getirildikten sonra mahkumlar özel poliklinik kısmına alınıyor ve burada çelik kapılarında sürgüler, pencerelerinde demir parmaklıklar bulunan bekleme odalarında tutuluyor. Hastanede geçmiştekinin aksine, mahkumlar doktorların odasına değil, doktorlar mahkum hastaların polikliniğine giderek tedavilerini yapıyor. Bu şekilde mahkumların, diğer hastaların bulunduğu yere girmesinin de önüne geçiliyor.Hasta mahkumlar, tedavilerinin ardından hastaneden aynı şekilde ayrılıyor ya da doktorun uygun görmesi halinde yataklı servise geçebiliyor.Merdivenlerle geçilemeyen söz konusu servise, sadece poliklinik ve mahkum servisi arasında çalışan asansör ile ulaşılabiliyor.

Sadece yetkilendirilmiş kişilerin kartla girebileceği mahkum servisinde bulunan odalar, içerideki kişinin dışarı çıkamayacağı, dışarıdaki kişinin de içeri giremeyeceği şekilde hizmet veriyor.Mahkum odaları, güvenlik kameralarıyla 24 saat boyunca, güvenlik odasındaki kolluk görevlilerince izlenebiliyor. Hasta mahremiyeti açısından sadece kolluk görevlilerince izlenebilen odada, diğer hasta odalarındakilerin aksine lavabo kısmında mermer yerine metalden yapılmış eşyalar kullanılıyor.

"Daha modern, daha güvenlikli"

Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Elif Adanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede bulunan mahkum servisinin, Sağlık, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının bu yılın ocak ayında imzaladığı üçlü protokole göre dizayn edildiğini anlattı. Protokol kapsamında oluşturulan servisin, hasta mahkumların konforunun yanı sıra güvenliğine de büyük önem verdiğini ifade eden Adanır, poliklinik ve yataklı servisin daha modern, daha güvenlikli ve daha insancıl olduğunu vurguladı. Yeni uygulama kapsamında hasta mahkumları taşıyan araçların, diğer sivil araçların giremeyeceği bir noktadan hastaneye getirildiğini ifade eden Adanır, şöyle konuştu:"Hastalar geldiğinde zaten hangi bölüme geleceği cezaevi doktoru tarafından belirlenmiş oluyor, bu şekilde ilgili doktorlar mahkum servisine çağrılıyor. Daha önceki uygulamada mahkumlarımız kolluk kuvvetleri eşliğinde ilgili polikliniklere gidiyor, hastaların arasında muayene oluyordu. Şimdi mahkum geldiğinde ilgili branşlara biz ulaşıyoruz. Hekimlerimiz bu özel bölüme geliyor. Hastaları burada tek tek muayene ediyor."

Güvenlik şartları her açıdan çok iyi olan bir servis"

Muayeneden sonra yatış gerektiren bir rahatsızlık olması halinde hasta mahkumların servise çıkarıldığını anlatan Adanır, kadın ve erkek mahkumlar için ayrı ayrı oluşturulan odaların konfor açısından hastanedeki diğer hasta odalarından bir farkının bulunmadığını kaydetti. Geçmişte hasta mahkumların ikili, üçlü olacak şekilde koğuş sistemiyle yan yana kaldığını dile getiren Adanır, her odada özel duş ve lavabo bulunduğunu anlattı. Odalarda güvenliğe de önem verildiğine dikkati çeken Adanır, çelik ve sürgülü şekilde yapılmış oda kapılarının kesinlikle içeriden açılamadığını, hastanın bir isteği olması halinde hemen yatak üzerinde bulunan düğmeye basabildiğini, hekimlerin kolluk kuvvetleri eşliğinde hastaya müdahale edebildiğini vurguladı. Adanır, her odada bulunan güvenlik kamerası ile mahkumların 24 saat kolluk kuvvetlerince takip edilebildiğini belirterek, "Mahkum servisine ne dışarından bir kişi girebilir ne de çıkabilir. Giriş anından itibaren hep kimliklerle girilebiliyor. Yangın merdiveni kapısı dahi kimlikle açılabiliyor. Güvenlik şartları her açıdan çok iyi olan bir servis" dedi.