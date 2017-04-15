Senede bir kez mutlaka göz muayenesi yaptırın

Yapılan araştırmalara göre, her yıl bütün dünyada 7 milyonu aşkın kişi önlenebilir sebeplerden dolayı görme yetilerini kaybediyor. Doğduğumuz andan itibaren; yaş, genetik sebepler, sistematik hastalıklar gibi pek çok dış faktör göz sağlığını tehdit ediyor. Kanserden beyin tümörlerine kadar hayati tehlike taşıyan pek çok rahatsızlığın teşhisinin konulması için de kapsamlı göz muayenelerinin gerçekleştirilmesi, kimi durumlarda hastaların hayatının kurtulmasına yardımcı olabiliyor. Senede sadece bir kez gerçekleştirilecek rutin göz muayenesi ile, tüm bu hastalıkların önüne geçilebileceğini belirten, Dünyagöz Antalya'dan Op. Dr. Hakan Sivrikaya, geniş kapsamlı göz muayenelerinin işinin uzmanı hekimler tarafından yapılmasının önemi hakkında bilgiler veriyor.

Erken ve doğru teşhis ile körlüğün önüne geçilebiliyor

Erken teşhis ve düzenli muayenenin önemi hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Hakan Sivrikaya, "Göz muayenelerinden sağlıklı sonuç alınabilmesi için en az 20 dakika ayrılması gerekiyor. Bu süreçte mutlaka göz damlası kullanılarak göz dibi muayenesinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu şekilde gerçekleştirilen muayeneler rutin hale getirildiği takdirde, gözde oluşabilecek veya gözden tanısı koyulabilecek pek çok hastalığın da erken teşhis ve tedavisi sağlanabilecektir” şeklinde konuştu.

Pek çok hastalığın teşhisi gözlerden konulabiliyor

Göz muayenesi sırasında gözdeki görme bozukluklarının yanı sıra, ileri dönemlerde görüşü etkileyebilecek rahatsızlıkların da teşhisinin mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Sivrikaya, "Yapılan göz muayeneleri sırasında fark edilebilecek farklı rahatsızlıkların teşhisi ve sonrasında doğru branşlara yapılacak yönlendirmeler ile hastaların sağlıklarına büyük katkıda bulunulabiliyor.” dedi.

Göz muayenesiyle erken teşhis hayat kurtarabiliyor

Gerçekleştirilecek kapsamlı bir göz muayenesi sayesinde gözleri etkileyen rahatsızlıkların yanı sıra, kanser, şeker, yüksek kolesterol, bazı tümörler, tiroit, yüksek tansiyon ve bağışıklık sistemini etkileyen pek çok hastalığın teşhisinin mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Sivrikaya, "Bazı kanser türlerinde, gerçekleştirilecek göz muayenesi sırasında konulacak teşhis sayesinde pek çok hastanın hayatı kurtarılabiliyor. Diğer hastalıkların teşhisinin yanı sıra kapsamlı göz muayeneleri, 5 duyu organımız arasında algı ve öğrenme yetimizin %85'ini yöneten gözlerimizi tehdit edebilecek pek çok hastalığın da önlenmesini sağlar” şeklinde konuştu.