Sigara içenler bu yiyecekleri tüketmeli
Sigara içenlerin vücudunda biriken nikotinin etkileri yıllarca kendini gösterebilir. Ancak bazı besinleri tüketerek vücudunuzdan nikotini temizlemeniz mümkün.
Su
vücuttaki nikotinlerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.
Havuç suyu
Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.Havuç suyu, sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.
Isırgan
Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.
Zencefil
Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır.Kivi: Nikotini vücuttan atmanızı sağlar.
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