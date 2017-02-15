Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Sigara miktarında %2,21 oranında artış gerçekleşti

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 2016 tütün ürünleri satış ve tüketim istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye 2015 yılında 103.2 milyon adet sigara tüketirken, bu rakam 2016'da 105.5 milyar adet oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz yıla göre ülkemizde satılan sigara miktarında %2,21 oranında artış gerçekleşti. Oranın 2010 yılına göre %13 olması korkutucu tabloyu gözler önüne seriyor. İç piyasada gerçekleşen 19 milyar adet makaron satışı da önceki yıla göre %116,67 oranında artı. 
 
Tütün ve Alkol Düzenleme Kurumu tarafından 2016 tütün ürünleri satış ve tüketim istatistiklerine göre, Türkiye’nin mamül sigara ihracatı %5,69 artarken, tütün firmalarının üretimde %86,67 oranında ithal, %13,33 oranında yerli tütün kullanmaları dikkat çekti. 2015 yılında 103.2 milyon adet sigara tüketirken, bu rakam 2016'da 105.5 milyar adet olarak kayıtlara geçti.
 
“TÜTÜN KONTROLÜ POLİTİKALARINDAKİ AZİM MUTLAKA SÜRDÜRÜLMELİDİR”
 
Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, dernek olarak tütün tüketimindeki artıştan büyük üzüntü duyduklarını söyledi ve şöyle devam etti: 
 
"1996 yılınnda tütün ürünlerinin reklamının yasaklanması ile başlayan mücadelemiz, 2009 yılında dumansız hava sahası uygulaması ile ivme kazanmıştı. 2009-2010 arasında %13 tüketim azalması oldu ancak, 2012 yılından itibaren tüketim yeniden artmaya başladı. Uzun yıllar halkımızın sağlığını korumak için emek harcayan bizler hukuksal eksiklerin tamamlanması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi odaklı acil önlemlerin alınmasını talep ediyoruz." 
 
Kaynak: NTV
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Soros'a 'Avrupa'nın Fetullah Gülen'i' benzetmesi

Soros'a 'Avrupa'nın Fetullah Gülen'i' benzetmesi

Bir evde gizlenmiş 25 ton para ele geçirildi

Bir evde gizlenmiş 25 ton para ele geçirildi

Dünyanın en pahalı 10 vintage arabası

Dünyanın en pahalı 10 vintage arabası

Onları daha önce böyle görmediniz

Onları daha önce böyle görmediniz

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA