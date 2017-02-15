Geçtiğimiz yıla göre ülkemizde satılan sigara miktarında %2,21 oranında artış gerçekleşti. Oranın 2010 yılına göre %13 olması korkutucu tabloyu gözler önüne seriyor. İç piyasada gerçekleşen 19 milyar adet makaron satışı da önceki yıla göre %116,67 oranında artı.

Tütün ve Alkol Düzenleme Kurumu tarafından 2016 tütün ürünleri satış ve tüketim istatistiklerine göre, Türkiye’nin mamül sigara ihracatı %5,69 artarken, tütün firmalarının üretimde %86,67 oranında ithal, %13,33 oranında yerli tütün kullanmaları dikkat çekti. 2015 yılında 103.2 milyon adet sigara tüketirken, bu rakam 2016'da 105.5 milyar adet olarak kayıtlara geçti.

“TÜTÜN KONTROLÜ POLİTİKALARINDAKİ AZİM MUTLAKA SÜRDÜRÜLMELİDİR”

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, dernek olarak tütün tüketimindeki artıştan büyük üzüntü duyduklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"1996 yılınnda tütün ürünlerinin reklamının yasaklanması ile başlayan mücadelemiz, 2009 yılında dumansız hava sahası uygulaması ile ivme kazanmıştı. 2009-2010 arasında %13 tüketim azalması oldu ancak, 2012 yılından itibaren tüketim yeniden artmaya başladı. Uzun yıllar halkımızın sağlığını korumak için emek harcayan bizler hukuksal eksiklerin tamamlanması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi odaklı acil önlemlerin alınmasını talep ediyoruz."

Kaynak: NTV