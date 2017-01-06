Sırtında bebekle doğan kızın dramı sona erdi!
Çin'de 11 yıl önce sırtında bir bebekle doğan kızın çilesi sona erdi.
Çin'de 11 yıl önce dünya üzerinde bugüne dek görülmemiş bir olay yaşanmıştı. Sırtında ölü bir bebekle doğan kız için zaman gerekliydi. Çinli kız 11 yaşına geldiğinde sırtındaki fetüs ameliyatla alındı ve Çinli kızın dramı sona erdi. 11 yaşındaki kız artık sırt üstü yatabiliyor.
Benzer bir durum Hindistan'da görülmüştü. Ölü ikiziyle yapışık olarak dünyaya gelen erkek çocuk, 6 yıl sonra ameliyatla normale dönmüştü.
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