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Siyah çayın yeni bir faydası ortaya çıktı

Yeni bir araştırmaya göre siyah çay içerek metabolizmanızı hızlandırabilir ve hatta kilo verebilirsiniz.

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California Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonuçları ülkemizde hemen hemen her saatte içilen siyah çayın inanılmaz faydaları olduğunu ortaya koydu. 
 
Araştırmanın yazarı Dr. Zhaoping Li, "Siyah çay sevenlere iyi haber, çay içmek için artık bir sebepleri daha var." dedi. Siyah çayda bulunan büyük moleküllerin ince bağırsakta tam olarak emilmemesi kilo vermeye yardımcı olan bakterinin büyümesini tetiklerken obeziteyle ilişkilendirilen bakterinin seviyesini azaltıyor. 
 
Daha önce yapılan bir araştırmada siyah çayın damarları gevşeterek kan dolaşımını geliştirdiği ortaya çıkmıştı.
 

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