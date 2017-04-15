Siyam ikizleri birbirine kavuştu

Başarılı operasyonla siyam ikizinden ayrılan ancak akciğerlerindeki sorun ve kalbindeki delik nedeniyle Ankara'da gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen Ali Haydar bebek, 6 ay sonra ikizi Medyan İsa'ya ve babasına kavuşabildi.

Kalça bölgesinden yapışık dünyaya gelen ve daha sonra operasyonla ayrılan siyam ikizi bebeklerden, kalbinde delik olan Ali Haydar Çakırkaya'nın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Refakatçisi anne Miyase Çakırkaya ile ambulansla 6 ay sonra memleketi Hatay'a getirilen Ali Haydar bebek, aylardır ondan ayrı kalan ikizi Medyan İsa, babası Fuat Çakırkaya ve akrabaları tarafından davulla karşılandı.

Ali Haydar bebek bağlı bulunduğu solunum cihazı eşliğinde sedyeyle evine taşınırken sağlık görevlileri ve karşılayanlar, alkışlar ve gözyaşları eşliğinde hem sevinç hem de hüznü birlikte yaşadı.

Yaklaşık 6 ay boyunca ikiye bölünen aile üyelerinin mutluluğu kameralara da yansıdı.

Diğer evladından ayrı kalmak zorunda kalan anne Çakırkaya, Medyan İsa'yı bağrına basıp uzun süre hasret giderdi. İkizlerin uzun aradan sonra bir araya gelip bakışmaları ve birbirlerine dokunmaları herkesi duygulandırdı.

Ali Haydar bebeğin gelişini kutlayan akrabaları, kurban keserek ikramlarda bulundu.

"Allah kimseyi evladıyla sınamasın"

Anne Çakırkaya, AA muhabirine, bir araya gelecekleri günü sabırsızlıkla beklediklerini ve sonunda ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çok zor günler geçirdiklerini ancak hiçbir zaman umudunu yitirmediğini anlatan Çakırkaya, "Allah'ıma şükürler olsun, evimize geldik, sevinçliyim. Diğer oğlumdan ayrıydık, çok büyük eksiklik hissettim. Biri benden uzakta büyüyordu, diğerini de hastalığından dolayı yanımdayken bile kucağıma alamıyordum. Yine o da benden uzakta büyüyordu. Sadece gözümle görüp sevebiliyordum ama şu an ikizlerimi kucağıma alabiliyorum. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. En büyük hayalim hasta evladımın bir an önce sağlığına kavuşması ve ikisinin okuyup faydalı bir birey haline gelmeleri."

Mutluluktan ağlayan baba Çakırkaya da yaklaşık 5 yıllık evliliklerinde en büyük hayallerinin evlat sahibi olmak olduğunu ve 4'üncü kez denedikleri tüp bebek tedavisi sonrası iki erkek evladının dünyaya geldiğini belirterek, "Çok bekledik bugünü, doğdular, evime getiremedim, ayrıldılar yine getiremedim ama hamdolsun şimdi oğullarım evinde, eşim de çocuklarım da yuvamıza geldi." ifadelerini kullandı.

Çakırkaya, taburcu edilen çocuğunun tedavisinin kentte süreceğini, haftada bir doktor kontrolüne gideceklerini sözlerine ekledi.