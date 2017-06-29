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Solaryum kanser yapar mı?

Solaryum cihazlarıyla ilgili kanser riskini artırdığına yönelik süregelen bir tartışma var. Son olarak Belçika'da solaryumun yasaklanması gündemde.

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Türkiye ve dünyanın dört bir yanında bronzlaşmak isteyenlerin tercihi solaryumun Belçika'da yasaklanması gündemde. Gerekçe; kanser riskini artırması.
 
Uzmanlar, “Tıp camiası olarak, aşırı miktarda solaryuma maruz kalmanın gerçekten de zararlı olduğunu düşünüyoruz” dedi. 
 
Solaryuma girmek isteyenlerin uyması gereken kurallar olduğunu aktaran uzman, “Çok uzun sürelerde solaryumda bulunmamak gerekiyor. Bunun standart bir zamanı, günü veya saatini söylemek çok kolay değil. Ancak çok gerekli olmadığı zamanlarda yaptırmamak belki de en iyisi” ifadesini kullandı. 
 
Güneş ışınlarıyla ilgili de uyarıda bulunan Dr. Keskin, “Yüksek faktörlü güneş kremlerini kullanmak, özellikle yaz aylarında oldukça önemli diye düşünüyoruz. Sarı saçlı, kızıl tenli, yeşil gözlü, beyaz tenli kişilerin bu konuda özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Ailesinde cilt tümörü olanlar daha dikkatli olmalı. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinden çok, sabah veya akşam saatlerinde güneşlenmenin daha uygun olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu. (NTV)

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