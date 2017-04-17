Sosyal medya estetiği arttırıyor

Doğru estetik uygulamaları hakkında bilgi veren Op. Dr. Can Öztekin şunları söyledi: “ İnsanlar her geçen gün sosyal medyayı daha sık kullanıp paylaşımda bulunuyor ve o mecralarda beğenilmek istiyor. Bu da kişilerde daha güzel gözükme isteğini artırıyor. Dolayısıyla botoks, dolgu gibi uygulamalar blefaroplasti denilen göz kapağı estetiği, gözaltı torbalarının giderilmesi ve rinoplasti ( burun estetiği) artmıştır.

“Hiç iz olmadan meme büyütme mümkün müdür?”

Kadınların en çok ilgi gösterdiği estetik uygulamalarının başında gelen “Meme Estetiği” de en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Hamilelik dönemi ve emzirme süreçlerinde silikonun etkilerini ve yan etkilerini paylaşan Can Öztekin “Silikon meme dokularının altına yerleştirildiği için emzirme dönemlerinde sorun yaratmamaktadır” açıklamasında bulundu. Meme başı veya koltuk altından yapılan uygulamaların neredeyse hiç iz bırakmadığını belirtti.