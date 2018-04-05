Stresliyken yedikleriniz değil, stresin kendisi kilo yapıyor

ABD’deki Stanford Üniversitesi Tıp Bölümü’nün yaptığı bir araştırmaya göre stres başlı başına hücreler üzerinde meydana getirdiği değişiklikler yüzünden kilo almanıza sebep olabiliyor. Sonuçları Cell Metabolism (Hücre Metabolizması) adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre kronik stres yeni yağ hücrelerinin oluşmasına neden oluyor. Sürekli stresli olduğunuzda salgılanan glükokortikoid adlı hormon, belli tipte hücrelerin yağ hücresine dönüşmesine, bu da kilo almanıza yol açabiliyor. O nedenle stresliyken tüketilen besinlerin değil, stres seviyesinin belli bir süre boyunca yüksek olmasının da kilo alımına sebep olduğu meydana çıktı.

Bugüne kadar stres hormonu kortizol salgılandığı zaman insanlarda kilo alımının görülmesinin nedeni stresin iştaha yol açması olarak açıklanıyordu. Stanford Üniversitesi araştırmacıları ise glükokortikoid adı verilen hormonun etkilerini farelerde araştırma kararı aldı. Mikroskop altında yapılan incelemelerde, glükokortikoid adlı hormonun sürekli yüksek seviyelerde bulunmasının yağ hücrelerinin meydana çıkmasına yol açtığı görüldü. Hormonun seviyesinin inip çıkmasının ise hücreler üzerinde bir etkisinin olmadığı gözlemlendi. Hatta glükokortikoid adlı hormonun sınırlı bir süre boyunca çok yüksek olmasının da bir etkisinin olmadığı belirlendi. Özellikle 24 saat boyunca yüksek stres hormonuna tabi olan farelerde yağ oranının iki katına çıktığı görüldü.

Araştırmanın başında bulunan Mary Teruel, yağ oluşumunun gıda alımıyla değil stresin süresiyle ilgisi olduğunu söyledi. Teruel, araştırma sonuçlarına bakarak gün içinde stresli olmanın idare edilebileceğini ancak bunun gece de devam etmesinin sakıncalı olduğunu aktardı. Teruel, araştırmanın laboratuvar ortamında yapılmasına rağmen insanlarda da benzer etkilerin görülebileceğini ancak daha fazla testin yapılması gerektiğini belirtti.