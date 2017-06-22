Stresten kurtulmak için evde yapabileceğiniz 5 yöntem
Evlerimiz en iyi ve en rahat hissettiğimiz yerler olmalı. Bu durumu bozacak kalabalık görünümden, düzensizlikten kurtularak gün içindeki stresini azaltabilirsiniz.
Evcil hayvan edinin
Evinizde sizinle beraber yaşayacak sadık bir dost edinmenin keyfi paha biçilmezdir. Aranızdaki bağ güçlendikçe evinizin neşesi artar ve günlük streslerin yarattığı gerginlikler sizden uzaklaşmaya başlar.
Koyu renklerden kaçının
Evin dekorasyonunda kullandığınız koyu renkler depresyonu ve sıkıntılarınızı tetikleyebilir. Ev ortamı sizi ferahlatmalı ve dinlendirmeli. Açık renkli duvarlar, renkli halılar ve kanepe döşemeleri size doğru yerde olduğunuzu hatırlatacaktır.
Televizyonu oturma alanından kaldırın
Bütün gün gündemdeki birçok konuyu istemeden duyarsınız ve haliyle bu hareketli ortam sizi fark etmeden strese sokacaktır. Bir de üzerine eve gelip rahatlamanız gereken zamanda elinizde kumanda durmadan olumsuzluğu körükleyen programları izlemek istemezsiniz.
Telefonu elinizden bırakın
Televizyon gibi telefonlar da sizi sıkıntılı ve kaotik dünyaya bağlı tutar. Telefonunuzu eve geldiğinizde bir süreliğine de olsa elinizden bıraktığınızda kendinizi dinleme imkânı bulabilirsiniz.
Sakinleştirici müzikler dinleyin
Evde sürekli olmasa da kendi başınıza kaldığınız dönemlerde derinden gelen sakin bir müzik ile rahatlamayı deneyebilirsiniz.
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