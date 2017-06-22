Stresten kurtulmak için evde yapabileceğiniz 5 yöntem

Evcil hayvan edinin

Evinizde sizinle beraber yaşayacak sadık bir dost edinmenin keyfi paha biçilmezdir. Aranızdaki bağ güçlendikçe evinizin neşesi artar ve günlük streslerin yarattığı gerginlikler sizden uzaklaşmaya başlar.

Koyu renklerden kaçının

Evin dekorasyonunda kullandığınız koyu renkler depresyonu ve sıkıntılarınızı tetikleyebilir. Ev ortamı sizi ferahlatmalı ve dinlendirmeli. Açık renkli duvarlar, renkli halılar ve kanepe döşemeleri size doğru yerde olduğunuzu hatırlatacaktır.

Televizyonu oturma alanından kaldırın

Bütün gün gündemdeki birçok konuyu istemeden duyarsınız ve haliyle bu hareketli ortam sizi fark etmeden strese sokacaktır. Bir de üzerine eve gelip rahatlamanız gereken zamanda elinizde kumanda durmadan olumsuzluğu körükleyen programları izlemek istemezsiniz.

Telefonu elinizden bırakın

Televizyon gibi telefonlar da sizi sıkıntılı ve kaotik dünyaya bağlı tutar. Telefonunuzu eve geldiğinizde bir süreliğine de olsa elinizden bıraktığınızda kendinizi dinleme imkânı bulabilirsiniz.

Sakinleştirici müzikler dinleyin

Evde sürekli olmasa da kendi başınıza kaldığınız dönemlerde derinden gelen sakin bir müzik ile rahatlamayı deneyebilirsiniz.