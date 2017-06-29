Suda boğulmalar nasıl önlenir?

Bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından boğulma haberleri geldi. Sadece 3 günde 21 kişi boğularak hayatını kaybetti, 50'yi aşkın kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

“Türkiye’de afetler içinde en fazla ölü sayısı boğulmalarla ilgili. Deprem değil, sel değil sadece bir mevsimde bile 600 kişi ölüyor” diyen uzmanlar, boğulmaların ikiye ayrıldığını söyledi:

Uzman, “Biri dip akıntısı, biri yüzme bilmemek. Çeken akıntılarda yüzme şampiyonu da olsanız kurtulmak mükün değil” dedi.

Özellikle göl, nehir ve baraj gibi plajı olmayan ve bilinmeyen sulara girilmemesi konusunda uyaran uzman, “Yüzme bilmiyorsanız, plajı, cankurtaranı olmayan göle veya denize girdiğinizde boğulma tehlikesi ile karşı karşıya olursunuz“ diye konuştu.

Özellikle Karadeniz kıyılarında oluşan çeken akıntılara vurgu yapan uzman'a göre, yüzme kurslarının arttırılması gerekiyor:

"Yüzme kruslarının genişletilmesi gerekiyor. Boğazda plaj yok diye görevli göndermiyorlar ama buralarda da ihtiyaç çok ciddi sayıda.“ (NTV)