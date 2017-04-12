Sürekli elleri terleyenler dikkat!
İnsan vücudunda çevresel faktörler nedeniyle terleme meydana gelir. Ancak elinizde terleme çok fazla oluyorsa ve nedenini bir türlü anlayamıyorsanız birazdan vereceğimiz bilgiler nedenlerini anlamanız konusunda sizlere yardımcı olacaktır.
Ellerde terleme kişinin duygu durumundan kaynaklanacağı gibi fiziksel faktörlerden de kaynaklanabilir. Eskiden beri elleriniz sürekli terliyorsa nedeni altında yatan sağlık sorunlarınız olabilir. El terlemesi sürekli hal aldıysa ve rahatsız ediyorsa muhakkak nedeni bir uzman tarafından araştırılmalıdır.
Tiroitlerin fazla çalışması
Tiroit bezlerinin fazla çalışması beraberinde guatr sorunlarını da getirmektedir. Fazla çalışan tiroit bezleri, vücutta gerginlik, sinir ve stresle beraber aşırı el ve ayak terlemesine neden olabilir.
Şeker hastalığı
Ani el terlemesi bir şey yeme isteğiyle aynı anda gerçekleşiyorsa sebebi şeker hastalığı olabilir. Kan şekerinin ani şekilde düşmesi acıkmayı ve el terlemesini beraberinde getiren durumlar arasındadır.
Fazla kilo
Aşırı kilo hayatınızın her döneminde hem sağlık açısından hem de psikolojik açılardan kişiyi olumsuz yönde etkileyen durumlar arasındadır. Fazla kilolu insanlarda vücut ısısı artar bu durum sonucunda da beden bu ısıyı aşağıya çekmek için terleme eylemini gerçekleştirir. El ve ayaklarda oluşan terlemenin sebebi aşırı kilodan meydana gelebilir.
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